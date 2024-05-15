https://ria.ru/20240515/izolyatsiya-1946029232.html

Запад пытается "наказать" Россию, заявил Путин

Запад пытается "наказать" Россию, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024

Запад пытается "наказать" Россию, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты пытаются "наказать" РФ, изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить ее активы. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:31

2024-05-15T01:31

2024-05-15T01:31

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты пытаются "наказать" РФ, изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить ее активы. Текст интервью Путина китайскому информагентству Синьхуа в преддверии государственного визита в КНР опубликован на сайте Кремля. "Западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, китай, украина, владимир путин