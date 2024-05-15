https://ria.ru/20240515/istochnik-1946150709.html

Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник

Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2024

Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник

Страны ЕС могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории стран сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:47

2024-05-15T14:47

2024-05-15T15:23

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94334/40/943344075_0:195:4641:2806_1920x0_80_0_0_f3af86d283283d568b0563cb6933b963.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Страны ЕС могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории стран сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил РИА Новости европейский источник.Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых назывались РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe."Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров - ред), которое пройдет на следующей неделе", - сообщил собеседник агентства.В числе пунктов, которые согласовывали постпреды стран Евросоюза в среду, числились новые антироссийские санкции и санкции за кибератаки в отношении ЕС и его отдельных стран-членов.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240515/gruziya-1946144179.html

https://ria.ru/20240515/mid-1946076889.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз