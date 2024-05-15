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Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник
Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник - РИА Новости, 15.05.2024
Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник
Страны ЕС могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории стран сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:47
2024-05-15T14:47
2024-05-15T15:23
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Страны ЕС могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории стран сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил РИА Новости европейский источник.Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых назывались РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe."Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров - ред), которое пройдет на следующей неделе", - сообщил собеседник агентства.В числе пунктов, которые согласовывали постпреды стран Евросоюза в среду, числились новые антироссийские санкции и санкции за кибератаки в отношении ЕС и его отдельных стран-членов.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
https://ria.ru/20240515/gruziya-1946144179.html
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евросоюз
Запрет на вещание в ЕС ряда СМИ могут утвердить до 26 мая, сообщил источник
Запрет на вещание в ЕС российских СМИ могут утвердить на следующей неделе
БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Страны ЕС могут уже на следующей неделе утвердить решение о запрете вещания на территории стран сообщества ряда СМИ, включая российские, сообщил РИА Новости европейский источник.
Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых назывались РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe.
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"Постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета (на уровне министров - ред), которое пройдет на следующей неделе", - сообщил собеседник агентства.
В числе пунктов, которые согласовывали постпреды стран Евросоюза в среду, числились новые антироссийские санкции и санкции за кибератаки в отношении ЕС и его отдельных стран-членов.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.