https://ria.ru/20240515/issledovanie-1946108928.html

Исследование: билайн лидирует в скорости мобильного интернета на трассе М12

Исследование: билайн лидирует в скорости мобильного интернета на трассе М12 - РИА Новости, 15.05.2024

Исследование: билайн лидирует в скорости мобильного интернета на трассе М12

Лидером по скорости скачивания контента в мобильном интернете на участке трассы М12 от Москвы до Казани среди операторов связи стал билайн, сообщает оператор со РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

2024-05-15T13:33

москва

технологии

россия

билайн

вымпелком

интернет

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Лидером по скорости скачивания контента в мобильном интернете на участке трассы М12 от Москвы до Казани среди операторов связи стал билайн, сообщает оператор со ссылкой на исследование агентства "Телеком-Дейли".Эксперт агентства проехал более 800 километров по трассе М12 "Восток" и замерил доступность связи, а также скорость мобильного интернета четырех мобильных операторов.Так, средняя скорость скачивания контента в сети билайн во время движения по автодороге составила 31,2 Мбит/с, при этом максимальная скорость может достигать 152 Мбит/с.На втором месте по средней скорости открытия страниц и загрузки контента - МТС с показателем 28,9 Мбит/с, далее следуют "МегаФон" (28,7 Мбит/с) и Tele2 (27,4 Мбит/с).Мобильный интернет билайна также показал лучший результат по стабильности. По результатам исследования мобильный интернет оператора был доступен практически на всей трассе – доля обрывов составила 3,4%.У МТС доля обрывов составила 4,3%, у "МегаФона" — 4,9%, у Tele2 — 7,6%.Как отметили в билайне, в развитии инфраструктуры сотовой связи на автодорогах оператор использует комплекс технологий, благодаря которой мобильный интернет стал работать быстрее, сеть автоматически настраивает параметры под текущие обстоятельства, а инциденты на сети заранее прогнозируются и факторы, которые к ним могут привести, устраняются до появления."Уверенный сигнал 4G на трассе повышает уровень безопасности и помогает клиентам оставаться на связи с близкими", - отметили в билайне.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, технологии, россия, билайн, вымпелком, интернет