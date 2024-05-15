https://ria.ru/20240515/inflyatsiya-1946266595.html

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 15.05.2024

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Инфляция в России на 13 мая составила 7,91% в годовом выражении против 7,81% на 6 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:12

2024-05-15T20:12

2024-05-15T20:12

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Инфляция в России на 13 мая составила 7,91% в годовом выражении против 7,81% на 6 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 7 по 13 мая 2024 года инфляция составила 0,17%, год к году – 7,91%", - говорится в обзоре Минэкономразвития. Как пишут авторы документа, за период с 7 по 13 мая в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,09%. "Дефляция на плодоовощную продукцию продолжилась (-0,13%) на фоне снижения цен на огурцы и помидоры. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%. Замедлился рост цен на масложировую продукцию", - говорится в документе. Авторы обзора отмечают, что продолжилось снижение цен на яйца, сахар, макаронные и крупяные изделия. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,23%. "На отечественные автомобили инфляция составила 2,79%, при этом на импортные авто цены не изменились (0,00%). Цены на электро- и бытовые приборы изменились на 0,23%", - указано в документе. В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены выросли на 0,28% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)