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Росстат оценил уровень недельной инфляции - РИА Новости, 15.05.2024
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19:07 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/inflyatsiya-1946253624.html
Росстат оценил уровень недельной инфляции
Росстат оценил уровень недельной инфляции - РИА Новости, 15.05.2024
Росстат оценил уровень недельной инфляции
Недельная инфляция в России с 7 по 13 мая составила 0,17%, с начала года потребительские цены выросли на 2,65%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:07
2024-05-15T19:07
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 7 по 13 мая составила 0,17%, с начала года потребительские цены выросли на 2,65%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 7 по 13 мая 2024 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,17%, с начала мая – 100,27%, с начала года - 102,65%", - говорится в публикации статистического ведомства. Как пишет Росстат, на отчетной неделе цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. В том числе подешевели огурцы - на 5,7% и помидоры - на 3,2%. Выросли цены на свеклу - на 3,5%, морковь - на 4,1%, картофель - на 4%, яблоки - на 1,4%, бананы - на 0,2%. На отчетной неделе также подорожали: пшеничная мука - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания - на 0,4%, мясо кур, хлеб и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, говядина, свинина, баранина, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметана, чай черный, вермишель и водка - на 0,2%, молоко стерилизованное, масло сливочное, маргарин, печенье, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 7 по 13 мая подорожали пеленки для новорожденных - на 0,4%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, мыло хозяйственное - на 0,1%. Цены снизились: на порошки стиральные и прокладки гигиенические - на 0,2%, щетки зубные и спички - на 0,1%. Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили отечественные - на 2,8%, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные - на 0,8%, электропылесосы - на 0,6%, доски обрезные и телевизоры - на 0,4%, шампуни - 0,2%, сигареты с фильтром, смартфоны, футболки для детей - на 0,1%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо - практически не изменились. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике: на валидол - рост на 0,8%, корвалол и левомеколь - на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,5%, нимесулид и поливитамины - на 0,4%, аллохол - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и ренгалин - на 0,2%, эргоферон - на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 3,2%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат оценил уровень недельной инфляции

Росстат: недельная инфляция в России с 7 по 13 мая составила 0,17%

© iStock.com / primeimagesАнализ экономического графика
Анализ экономического графика - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© iStock.com / primeimages
Анализ экономического графика. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 7 по 13 мая составила 0,17%, с начала года потребительские цены выросли на 2,65%, свидетельствуют данные Росстата.
"За период с 7 по 13 мая 2024 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,17%, с начала мая – 100,27%, с начала года - 102,65%", - говорится в публикации статистического ведомства.
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Как пишет Росстат, на отчетной неделе цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. В том числе подешевели огурцы - на 5,7% и помидоры - на 3,2%. Выросли цены на свеклу - на 3,5%, морковь - на 4,1%, картофель - на 4%, яблоки - на 1,4%, бананы - на 0,2%.
На отчетной неделе также подорожали: пшеничная мука - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные для детского питания - на 0,4%, мясо кур, хлеб и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, говядина, свинина, баранина, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметана, чай черный, вермишель и водка - на 0,2%, молоко стерилизованное, масло сливочное, маргарин, печенье, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной - на 0,1%.
Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 7 по 13 мая подорожали пеленки для новорожденных - на 0,4%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, мыло хозяйственное - на 0,1%. Цены снизились: на порошки стиральные и прокладки гигиенические - на 0,2%, щетки зубные и спички - на 0,1%.
Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили отечественные - на 2,8%, плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные - на 0,8%, электропылесосы - на 0,6%, доски обрезные и телевизоры - на 0,4%, шампуни - 0,2%, сигареты с фильтром, смартфоны, футболки для детей - на 0,1%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо - практически не изменились.
Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике: на валидол - рост на 0,8%, корвалол и левомеколь - на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,5%, нимесулид и поливитамины - на 0,4%, аллохол - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и ренгалин - на 0,2%, эргоферон - на 0,1%.
Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 3,2%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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