https://ria.ru/20240515/imuschestvo-1946085325.html
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством - РИА Новости, 15.05.2024
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством
Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:25
2024-05-15T11:25
2024-05-15T11:25
экономика
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы. В более широком плане подобные действия де-факто представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством
МИД назвал посягательство на имущественные права России экономической эскалацией