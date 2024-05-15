https://ria.ru/20240515/imuschestvo-1946085325.html

МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством

МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством - РИА Новости, 15.05.2024

МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством

Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T11:25

2024-05-15T11:25

2024-05-15T11:25

экономика

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы. В более широком плане подобные действия де-факто представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии