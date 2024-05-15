Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/imuschestvo-1946085325.html
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством - РИА Новости, 15.05.2024
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством
Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:25
2024-05-15T11:25
экономика
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы. В более широком плане подобные действия де-факто представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fd5c96011e63b46339a16aee7ad36d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
МИД назвал посягательство на имущественные права России воровством

МИД назвал посягательство на имущественные права России экономической эскалацией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва расценивает любое посягательство на ее имущественные права как циничное воровство, подобные действия представляют экономическую эскалацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе, как неприкрытое, циничное воровство и желание пополнить собственные карманы. В более широком плане подобные действия де-факто представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Европа ничего не поняла и ничему не научилась
20 декабря 2023, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала