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Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте - РИА Новости, 15.05.2024
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12:20 15.05.2024 (обновлено: 12:38 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/haber-1946099683.html
Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте
Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте - РИА Новости, 15.05.2024
Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре против власти в правоохранительных органах пришёл на заседание своей партии в парламенте под... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:20
2024-05-15T12:38
в мире
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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре против власти в правоохранительных органах пришёл на заседание своей партии в парламенте под гул аплодисментов, трансляцию ведёт государственный телеканал TRT Haber.Ранее газета Turkiye сообщила, что ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа, в том числе с помощью террористов, чтобы они предстали перед судом, пообещав в ближайшее время поделиться с результатами расследования.Эрдоган вошёл в зал под бурные овации своих сторонников, скандирующих лозунги в его честь. Ожидается, что турецкий лидер сделает ряд важных заявлений, в том числе, по сообщениям о заговоре.В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946050168.html
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в мире, турция, анкара (провинция)
В мире, Турция, Анкара (провинция)
Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте

TRT Haber: на фоне заговора Эрдоган пришел на заседание партии под аплодисменты

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре против власти в правоохранительных органах пришёл на заседание своей партии в парламенте под гул аплодисментов, трансляцию ведёт государственный телеканал TRT Haber.
Ранее газета Turkiye сообщила, что ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа, в том числе с помощью террористов, чтобы они предстали перед судом, пообещав в ближайшее время поделиться с результатами расследования.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Турции начали расследование возможного заговора, пишут СМИ
Вчера, 08:17
Эрдоган вошёл в зал под бурные овации своих сторонников, скандирующих лозунги в его честь. Ожидается, что турецкий лидер сделает ряд важных заявлений, в том числе, по сообщениям о заговоре.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Глава МВД Турции пообещал рассказать о возможной попытке госпереворота
Вчера, 10:28
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
 
В миреТурцияАнкара (провинция)
 
 
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