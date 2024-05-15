Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте
TRT Haber: на фоне заговора Эрдоган пришел на заседание партии под аплодисменты
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании партии AKP
АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре против власти в правоохранительных органах пришёл на заседание своей партии в парламенте под гул аплодисментов, трансляцию ведёт государственный телеканал TRT Haber.
Ранее газета Turkiye сообщила, что ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа, в том числе с помощью террористов, чтобы они предстали перед судом, пообещав в ближайшее время поделиться с результатами расследования.
Эрдоган вошёл в зал под бурные овации своих сторонников, скандирующих лозунги в его честь. Ожидается, что турецкий лидер сделает ряд важных заявлений, в том числе, по сообщениям о заговоре.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.