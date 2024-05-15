https://ria.ru/20240515/haber-1946099683.html

Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте

Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте - РИА Новости, 15.05.2024

Эрдогана на фоне сообщений о заговоре овациями встретили в парламенте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре против власти в правоохранительных органах пришёл на заседание своей партии в парламенте под... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:20

2024-05-15T12:20

2024-05-15T12:38

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АНКАРА, 15 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о заговоре против власти в правоохранительных органах пришёл на заседание своей партии в парламенте под гул аплодисментов, трансляцию ведёт государственный телеканал TRT Haber.Ранее газета Turkiye сообщила, что ночью президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции. Поводом стало предупреждение о возможной попытке госпереворота, которое сделал cоратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения Девлет Бахчели. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа, в том числе с помощью террористов, чтобы они предстали перед судом, пообещав в ближайшее время поделиться с результатами расследования.Эрдоган вошёл в зал под бурные овации своих сторонников, скандирующих лозунги в его честь. Ожидается, что турецкий лидер сделает ряд важных заявлений, в том числе, по сообщениям о заговоре.В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение нескольких сотрудников Управления безопасности Анкары. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в их домах провели обыски. Как утверждает Бахчели, это может быть заговором против власти, поэтому, по его словам, нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946050168.html

https://ria.ru/20240515/turtsiya-1946070230.html

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в мире, турция, анкара (провинция)