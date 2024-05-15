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Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск - РИА Новости, 15.05.2024
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Надежные люди
 
13:36 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/gumpomosch-1946126441.html
Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск
Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск - РИА Новости, 15.05.2024
Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск
Архангельский губернаторский центр передал участникам спецоперации в Скадовске Херсонской области 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T13:36
2024-05-15T13:36
надежные люди
скадовск
херсонская область
архангельская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
группа газ
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. Архангельский губернаторский центр передал участникам спецоперации в Скадовске Херсонской области 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько десятков тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее". "За неделю 21 большегруз из Архангельской области преодолел почти 3 тысячи километров. Военнослужащим передано 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько десятков тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в составе груза были технические средства, продукты питания, медикаменты, колёса и запасные части для автомобилей. Помощь была передана и гражданскому населению Мелитополя в Запорожской области. Конечной точкой разгрузки гуманитарного груза стал город Скадовск. Участникам спецоперации переданы УАЗы, ГАЗели, "Нивы", лодка для боевой работы на Днепре, тепловизоры, маскировочные сети, продовольствие, квадроцикл. "Нам доставили необходимый автотранспорт, который нужен для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных. Это большая и важная помощь", – отметил военнослужащий с позывным "Док", слова которого приводятся в сообщении. Участники СВО также подчеркнули, что волонтеры, которые собирают и доставляют груз, – это опора и поддержка для бойцов.
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Надежные люди, Скадовск, Херсонская область , Архангельская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Группа ГАЗ, Архангельск

Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск

© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской областиГумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
Гумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. Архангельский губернаторский центр передал участникам спецоперации в Скадовске Херсонской области 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько десятков тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее".
"За неделю 21 большегруз из Архангельской области преодолел почти 3 тысячи километров. Военнослужащим передано 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько десятков тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской областиГумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
Гумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Гумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
В пресс-службе уточнили, что в составе груза были технические средства, продукты питания, медикаменты, колёса и запасные части для автомобилей. Помощь была передана и гражданскому населению Мелитополя в Запорожской области. Конечной точкой разгрузки гуманитарного груза стал город Скадовск.
Участникам спецоперации переданы УАЗы, ГАЗели, "Нивы", лодка для боевой работы на Днепре, тепловизоры, маскировочные сети, продовольствие, квадроцикл.
«
"Нам доставили необходимый автотранспорт, который нужен для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных. Это большая и важная помощь", – отметил военнослужащий с позывным "Док", слова которого приводятся в сообщении.
Участники СВО также подчеркнули, что волонтеры, которые собирают и доставляют груз, – это опора и поддержка для бойцов.
Рекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области
18 декабря 2023, 14:15
 
Надежные людиСкадовскХерсонская областьАрхангельская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Группа ГАЗАрхангельск
 
 
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