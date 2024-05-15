Гумпомощь и 30 автомобилей доставили из Архангельской области в Скадовск
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской областиГумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. Архангельский губернаторский центр передал участникам спецоперации в Скадовске Херсонской области 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько десятков тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее".
"За неделю 21 большегруз из Архангельской области преодолел почти 3 тысячи километров. Военнослужащим передано 30 автомобилей для выполнения боевых задач, а также несколько десятков тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской областиГумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
© Фото пресс-службы штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Гумпомощь и 30 автомобилей доставлены из Архангельской области в Скадовск
В пресс-службе уточнили, что в составе груза были технические средства, продукты питания, медикаменты, колёса и запасные части для автомобилей. Помощь была передана и гражданскому населению Мелитополя в Запорожской области. Конечной точкой разгрузки гуманитарного груза стал город Скадовск.
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"Нам доставили необходимый автотранспорт, который нужен для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных. Это большая и важная помощь", – отметил военнослужащий с позывным "Док", слова которого приводятся в сообщении.
Участники СВО также подчеркнули, что волонтеры, которые собирают и доставляют груз, – это опора и поддержка для бойцов.
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