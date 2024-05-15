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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:53
2024-05-15T12:53
2024-05-15T13:15
белгород
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.О запуске сирены ракетной опасности на территории региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 12.25 мск."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС.Гладков также сообщил, что на всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности.
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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белгород, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде отменили ракетную опасность
ГУМЧС: в Белгороде отменили ракетную опасность