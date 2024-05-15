https://ria.ru/20240515/gumchs-1946110807.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.05.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:53

2024-05-15T12:53

2024-05-15T13:15

белгород

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.О запуске сирены ракетной опасности на территории региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 12.25 мск."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС.Гладков также сообщил, что на всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородская область

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2024

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белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)