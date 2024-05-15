https://ria.ru/20240515/gruzooborot-1946227566.html

Архангельская область намерена наращивать грузооборот с портами Китая

Архангельская область намерена наращивать грузооборот с портами Китая - РИА Новости, 15.05.2024

Архангельская область намерена наращивать грузооборот с портами Китая

Архангельская область нацелена на увеличение грузооборота между морским портом Архангельск и портами Китая, в частности, портом Далянь, с возможностями которого РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:12

2024-05-15T18:12

2024-05-15T18:12

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 мая – РИА Новости. Архангельская область нацелена на увеличение грузооборота между морским портом Архангельск и портами Китая, в частности, портом Далянь, с возможностями которого познакомилась архангельская делегация во главе с губернатором Александром Цыбульским, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Глава региона вместе с делегацией областного правительства и бизнес-сообщества находится с рабочей поездкой в Китае. Представители российского региона посетили в среду незамерзающий многоцелевой контейнерный морской порт Далянь – крупнейший в Северо-Восточном Китае. Как отметил губернатор Архангельской области, возглавляемый им регион принимает активное участие в вопросах развития главной международной судоходной артерии Российской Арктики – Северного морского пути. "Архангельская область заинтересована в привлечении предприятий Китайской Народной Республики, осуществляющих транспортировку грузов, к использованию возможностей действующих архангельских портовых терминалов для перевалки", - пояснили в пресс-службе правительства области. Цыбульский подчеркнул, что развитию морской логистики с дружественными странами морской порт Архангельск способствует уже сейчас: в прошлом году состоялся первый за последние десять лет рейс из Архангельска в Китай – по Северному морскому пути отправилось судно, партия груза на котором составила более 300 контейнеров с пиломатериалами. В период летне-осенней навигации 2024 года планируется увеличение количества рейсов до 10-12 судозаходов. "Контейнерный порт города Далянь удивляет своей мощностью. Нам интересно и полезно было посмотреть, узнать о возможностях погрузки и транспортировки, которые предлагает китайская сторона", – подчеркнул губернатор Архангельской области. Кроме того, архангельская делегация посетила рыбный порт Далянь. Здесь готовится к приемке среднетоннажный рыболовный морозильный траулер "Кулой", который возведен в Китае по заказу мезенского рыболовецкого колхоза "Север". Судно проекта СРТМ-4470 предназначено для промысла различных пород рыб в Северном рыбохозяйственном бассейне. Траулер оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, которое обеспечит лов, переработку, изготовление продукции непосредственно на борту. Объем инвестиций, вложенных в строительство, составил порядка 600 миллионов рублей. Судно уже спущено на воду, установлены силовые установки и главный двигатель. В скором времени состоится подписание акта приема-передачи траулера. По предварительным оценкам, через два-три месяца он сможет выйти в море. Также в ходе поездки в КНР Цыбульский встретился с мэром города Далянь Чэнь Шаованом. "В начале этого года мы стали больше узнавать об Архангельской области после первого визита представителей вашего правительства и участия вашего региона в выставке "Сделано в России", - отметил Чэнь Шаован, добавив, что китайско-российские отношения в последние годы находятся на самом высоком уровне, сохраняя при этом большой потенциал для их дальнейшего развития. Перспективным направлением сотрудничества между Архангельской областью и Китайской Народной Республикой является взаимодействие в сфере образования и науки. В частности, Северный (Арктический) федеральный университет входит в число участников Российско-Китайских межправительственных комиссий по образованию и сотрудничеству и поддерживает партнерские связи с 13 китайскими вузами, в том числе c Даляньским университетом информатики. Большое внимание в Архангельской области уделяется подготовке врачей разного профиля, что представляет особый интерес для китайских партнеров. В середине июня представители университета посетят китайские учебные заведения для обсуждения совместных программ обучения. "Считаем также перспективным развивать двустороннее сотрудничество и в сфере культуры и туризма… На территории региона имеются все необходимые ресурсы для развития экологического, активного, культурно-познавательного туризма", - отметил Цыбульский. Делегация Архангельской области будет работать в КНР несколько дней. Предприниматели региона проведут с китайскими коллегами разноформатные встречи и индивидуальные переговоры, посетят предприятия для выстраивания совместного бизнеса. Кроме того, в рамках визита в КНР делегация Архангельской области примет участие в Восьмом Российско-Китайском ЭКСПО с участием глав государств и Четвертом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Также состоится презентация торгово-экономического, научного и туристического потенциала Архангельской области.

https://ria.ru/20240508/reysy-1944748837.html

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942726914.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский