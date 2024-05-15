https://ria.ru/20240515/gruziya-1946144179.html

СМИ: ЕС заморозит заявку Грузии в случае принятия закона об иноагентах

СМИ: ЕС заморозит заявку Грузии в случае принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: ЕС заморозит заявку Грузии в случае принятия закона об иноагентах

Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в случае вступления закона об иноагентах в силу, сообщает газета Financial Times о ссылкой на трех европейских... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:27

2024-05-15T14:27

2024-05-15T14:45

грузия

евросоюз

протесты в грузии против закона об иноагентах

в мире

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Евросоюз заморозит заявку Грузии на членство в случае вступления закона об иноагентах в силу, сообщает газета Financial Times о ссылкой на трех европейских чиновников."Решение блока начать переговоры о вступлении, вероятно, будут отложены на неопределенный срок, если закон вступит в силу", - пишет издание со ссылкой на трех официальных лиц ЕС.В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.Парламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем, окончательном чтении.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах, в мире