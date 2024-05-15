https://ria.ru/20240515/gruziya-1946123673.html

Эксперт оценил возможные санкции США против Грузии

Эксперт оценил возможные санкции США против Грузии - РИА Новости, 15.05.2024

Эксперт оценил возможные санкции США против Грузии

Возможное введение санкций против властей Грузии со стороны США может негативно повлиять на грузино-американские отношения, такое мнение высказал в беседе с РИА РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:35

2024-05-15T13:35

2024-05-15T13:35

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сша

европа

бидзина иванишвили

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Возможное введение санкций против властей Грузии со стороны США может негативно повлиять на грузино-американские отношения, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что американская сторона может ввести персональные санкции в отношении руководства Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. О'Брайен добавил, что американская сторона так же может отказаться от оказания финансовой помощи, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник. "Трудно сказать заранее, о каких санкциях идет речь. Попадут ли под санкции 84 депутата (от правящей партии "Грузинская мечта" - ред.) или (основатель этой партии - ред.) Бидзина Иванишвили, который формально к этому никакого отношения не имеет. Выступление О'Брайена было, с одной стороны, резким, но уже не было призывов отозвать закон, а речь шла лишь о внесении изменений. В целом я доволен выступлением О'Брайена. Но если будут введены какие-либо санкции, они лишь негативно повлияют на грузинско-американские отношения", - сказал Мамрадзе. Парламент Грузии 14 мая принял законопроект в третьем, окончательном чтении. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240514/gruziya-1945999085.html

https://ria.ru/20240502/gruziya-1943482288.html

https://ria.ru/20190923/1558944435.html

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в мире, грузия, сша, европа, бидзина иванишвили, протесты в грузии против закона об иноагентах