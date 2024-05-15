https://ria.ru/20240515/gruziya-1946101172.html
Западные СМИ раскручивают протесты в Грузии, заявил МИД России
Западные СМИ раскручивают протесты в Грузии, заявил МИД России - РИА Новости, 15.05.2024
Западные СМИ раскручивают протесты в Грузии, заявил МИД России
Западные СМИ раскручивают демонстрации в Грузии, но в то же время "затушевывают" многотысячные акции в Армении, не замечая массовые задержания, заявила... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:25
2024-05-15T12:25
2024-05-15T12:25
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
сша
мария захарова
армения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные СМИ раскручивают демонстрации в Грузии, но в то же время "затушевывают" многотысячные акции в Армении, не замечая массовые задержания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы видим, что буквально как будто по команде американские и европейские средства массовой информации всячески раскручивают демонстрации в Грузии. Они делают репортажи такого уровня, что участники этих репортажей буквально предстают как герои.… Они обеляют любые антизаконные действия, вообще не видят никакого нарушения права", - сказала Захарова. "Что касается многотысячных акций в Армении, западный мейнстрим их как будто буквально затушевывает. Они как будто делают вид, что ничего там не происходит. Или их подают в западных средствах массовой информации как неотражающие волю армянского народа и якобы дирижируемые извне", - добавила официальный представитель. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Захарова отметила "гробовое молчание" Запада на фоне массовых задержаний демонстрантов в Армении, в отношении которых применяется грубая сила. А то же время США "буквально каждый день нападают на власти Грузии за жестокое обращение с демонстрантами", заявила дипломат. Протест против закона об иноагентах продолжается в Тбилиси. Парламент Грузии уже принял законопроект в третьем чтении, несмотря на протесты. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
https://ria.ru/20240515/gruziya-1945931003.html
https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, сша, мария захарова, армения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, США, Мария Захарова, Армения, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Западные СМИ раскручивают протесты в Грузии, заявил МИД России
Захарова: западные СМИ как по команде всячески раскручивают протесты в Грузии
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Западные СМИ раскручивают демонстрации в Грузии, но в то же время "затушевывают" многотысячные акции в Армении, не замечая массовые задержания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим, что буквально как будто по команде американские и европейские средства массовой информации всячески раскручивают демонстрации в Грузии. Они делают репортажи такого уровня, что участники этих репортажей буквально предстают как герои.… Они обеляют любые антизаконные действия, вообще не видят никакого нарушения права", - сказала Захарова.
"Что касается многотысячных акций в Армении, западный мейнстрим их как будто буквально затушевывает. Они как будто делают вид, что ничего там не происходит. Или их подают в западных средствах массовой информации как неотражающие волю армянского народа и якобы дирижируемые извне", - добавила официальный представитель.
С 9 мая на площади Республики в Ереване
у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви
архиепископ Баграт Галстанян.
Захарова отметила "гробовое молчание" Запада на фоне массовых задержаний демонстрантов в Армении, в отношении которых применяется грубая сила. А то же время США
"буквально каждый день нападают на власти Грузии за жестокое обращение с демонстрантами", заявила дипломат.
Протест против закона об иноагентах продолжается в Тбилиси
. Парламент Грузии уже принял законопроект в третьем чтении, несмотря на протесты.
В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.