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Кипрские русофилы призвали Запад прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.05.2024
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19:54 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/gretsiya-1946260478.html
Кипрские русофилы призвали Запад прекратить поставки оружия Украине
Кипрские русофилы призвали Запад прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 15.05.2024
Кипрские русофилы призвали Запад прекратить поставки оружия Украине
Координационный совет российских соотечественников Кипра совместно с Кипрским отделением Международного движения русофилов в среду направил открытое письмо... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T19:54
2024-05-15T19:54
в мире
справки
кипр
россия
донбасс
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Координационный совет российских соотечественников Кипра совместно с Кипрским отделением Международного движения русофилов в среду направил открытое письмо европейским и западным странам с требованием использовать своё влияние на украинский режим с целью прекращения его террористической деятельности и требованием немедленного прекращения поставки оружия, которое используется в террористических целях. Координационный совет совместно с Кипрским отделением Международного движения русофилов 13 мая провели в Никосии митинг в память о погибших при теракте в Белгороде. Авторы письма обращаются к президенту Кипра, представителям ЕС, стран ЕС и западных стран в Республике Кипр с призывом пересмотреть отношение к режиму Украины в связи с его преступлениями. Они просят иностранных дипломатических представителей передать содержание этого письма своим правительствам. "Ночная террористическая атака киевского режима по мирному населению российского города Белгорода 12 мая 2024 года, где под завалами жилого дома погибло много простых людей, является очередным терактом с использованием оружия, поставляемого вашими странами. Ранее мирные жители были атакованы и в Курске, и в Брянске", - говорится в письме, текст которого поступил в РИА Новости. Как отмечается в документе, хладнокровное убийство гражданского населения в городах Донбасса - Донецке, Луганске, Горловке и других, удары по местам скопления мирных граждан - торговым центрам, базарам, рыночным площадям, жилым домам, детским площадкам, местам отдыха и паркам - все эти атаки являются преступными. "Мы обращаемся и к вам, и к вашим правительствам с требованием использовать своё влияние на украинский режим с целью прекращения его террористической деятельности. Мы требуем немедленно прекратить поставку оружия, которое используется в террористических целях. Делая это, ваши правительства становятся спонсорами терроризма и насилия, что неприемлемо для стран, которые считают себя частью цивилизованного мира, признают и поддерживают международные нормы и принципы мира и безопасности", - говорится в письме. Его авторы призывают поддержать проведение независимого международного расследования всех преступлений, совершенных киевским режимом против мирного населения. "С особой тревогой мы обращаемся к правительствам Кипра и Греции и требуем прекратить выступать против России, отношения с которой имеют многовековую историю, и являются традиционно дружескими", - подчеркивается в письме. Авторы приводят статьи Четвертой Женевской конвенции и дополнительных протоколов к ней, которые предусматривают защиту мирных людей в ходе военных операций. "Нарушение этих норм однозначно трактуется как военное преступление", - говорится в письме. "Поставляемое вами оружие, систематически используется украинским режимом для атак на гражданские объекты РФ, среди которых – места отдыха, торговые центры, школы и больницы, а также жилые районы. Таким образом, ваши страны становятся спонсорами терроризма и соучастниками военных преступлений", - говорится в письме. Его подписали Михаил (Микис) Филаниотис, глава кипрского отделения Международного движения русофилов, и Дмитрий Апраксин, председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра.
https://ria.ru/20240312/partiya_elpis-1932411134.html
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в мире, справки, кипр, россия, донбасс, обрушение части дома в белгороде после обстрела
В мире, Справки, Кипр, Россия, Донбасс, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела

Кипрские русофилы призвали Запад прекратить поставки оружия Украине

© Pixabay / Dimitris VetsikasЛимасол, Кипр
Лимасол, Кипр - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Лимасол, Кипр. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Координационный совет российских соотечественников Кипра совместно с Кипрским отделением Международного движения русофилов в среду направил открытое письмо европейским и западным странам с требованием использовать своё влияние на украинский режим с целью прекращения его террористической деятельности и требованием немедленного прекращения поставки оружия, которое используется в террористических целях.
Координационный совет совместно с Кипрским отделением Международного движения русофилов 13 мая провели в Никосии митинг в память о погибших при теракте в Белгороде.
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Авторы письма обращаются к президенту Кипра, представителям ЕС, стран ЕС и западных стран в Республике Кипр с призывом пересмотреть отношение к режиму Украины в связи с его преступлениями. Они просят иностранных дипломатических представителей передать содержание этого письма своим правительствам.
"Ночная террористическая атака киевского режима по мирному населению российского города Белгорода 12 мая 2024 года, где под завалами жилого дома погибло много простых людей, является очередным терактом с использованием оружия, поставляемого вашими странами. Ранее мирные жители были атакованы и в Курске, и в Брянске", - говорится в письме, текст которого поступил в РИА Новости.
Как отмечается в документе, хладнокровное убийство гражданского населения в городах Донбасса - Донецке, Луганске, Горловке и других, удары по местам скопления мирных граждан - торговым центрам, базарам, рыночным площадям, жилым домам, детским площадкам, местам отдыха и паркам - все эти атаки являются преступными.
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"Мы обращаемся и к вам, и к вашим правительствам с требованием использовать своё влияние на украинский режим с целью прекращения его террористической деятельности. Мы требуем немедленно прекратить поставку оружия, которое используется в террористических целях. Делая это, ваши правительства становятся спонсорами терроризма и насилия, что неприемлемо для стран, которые считают себя частью цивилизованного мира, признают и поддерживают международные нормы и принципы мира и безопасности", - говорится в письме.
Его авторы призывают поддержать проведение независимого международного расследования всех преступлений, совершенных киевским режимом против мирного населения.
"С особой тревогой мы обращаемся к правительствам Кипра и Греции и требуем прекратить выступать против России, отношения с которой имеют многовековую историю, и являются традиционно дружескими", - подчеркивается в письме.
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Авторы приводят статьи Четвертой Женевской конвенции и дополнительных протоколов к ней, которые предусматривают защиту мирных людей в ходе военных операций.
"Нарушение этих норм однозначно трактуется как военное преступление", - говорится в письме.
"Поставляемое вами оружие, систематически используется украинским режимом для атак на гражданские объекты РФ, среди которых – места отдыха, торговые центры, школы и больницы, а также жилые районы. Таким образом, ваши страны становятся спонсорами терроризма и соучастниками военных преступлений", - говорится в письме.
Его подписали Михаил (Микис) Филаниотис, глава кипрского отделения Международного движения русофилов, и Дмитрий Апраксин, председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра.
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