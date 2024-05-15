https://ria.ru/20240515/gosduma-1946098240.html

В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом

В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом - РИА Новости, 15.05.2024

В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать Крым безумным прецедентом, который приблизит мировой... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:19

2024-05-15T12:19

2024-05-15T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать Крым безумным прецедентом, который приблизит мировой апокалипсис. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров неотъемлемой частью Украины. "Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса. Теперь, следуя логике британцев, Россия тоже должна дать согласие любым террористам на массированную атаку с предоставлением еще более неуязвимого оружия с целью поражения, например, Тауэрского моста, в связи с тем, что Россия не считает Шотландию частью Британии. Это полный абсурд, но так мимикрирует западная политика, становясь угрозой всему цивилизованному сообществу", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, британцам пора задать хорошую трепку "не оправдавшему их доверие выскочке" - премьер-министру Риши Сунаку. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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