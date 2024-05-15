Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/gosduma-1946098240.html
В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом
В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом - РИА Новости, 15.05.2024
В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать Крым безумным прецедентом, который приблизит мировой... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:19
2024-05-15T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
севастополь
михаил шеремет
грант шаппс
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab33b802217f71dbd64db5970b1067af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать Крым безумным прецедентом, который приблизит мировой апокалипсис. Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров неотъемлемой частью Украины. "Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса. Теперь, следуя логике британцев, Россия тоже должна дать согласие любым террористам на массированную атаку с предоставлением еще более неуязвимого оружия с целью поражения, например, Тауэрского моста, в связи с тем, что Россия не считает Шотландию частью Британии. Это полный абсурд, но так мимикрирует западная политика, становясь угрозой всему цивилизованному сообществу", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, британцам пора задать хорошую трепку "не оправдавшему их доверие выскочке" - премьер-министру Риши Сунаку. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937308747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f3f44520a251a294dde745a3811f96b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, севастополь, михаил шеремет, грант шаппс, риши сунак, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Севастополь, Михаил Шеремет, Грант Шаппс, Риши Сунак, ООН, В мире
В Госдуме назвали разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом

Депутат Шеремет назвал разрешение Британии атаковать Крым безумным прецедентом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разрешение британских властей украинским войскам атаковать Крым безумным прецедентом, который приблизит мировой апокалипсис.
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму поставляемым британским оружием, поскольку считает полуостров неотъемлемой частью Украины.
"Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса. Теперь, следуя логике британцев, Россия тоже должна дать согласие любым террористам на массированную атаку с предоставлением еще более неуязвимого оружия с целью поражения, например, Тауэрского моста, в связи с тем, что Россия не считает Шотландию частью Британии. Это полный абсурд, но так мимикрирует западная политика, становясь угрозой всему цивилизованному сообществу", - сказал Шеремет РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
По его мнению, британцам пора задать хорошую трепку "не оправдавшему их доверие выскочке" - премьер-министру Риши Сунаку.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Второй и третий фронт против России: все решится осенью
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреРоссияУкраинаСевастопольМихаил ШереметГрант ШаппсРиши СунакООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала