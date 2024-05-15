https://ria.ru/20240515/golosovanie-1946077314.html
Единый день голосования состоится 8 сентября
Единый день голосования состоится 8 сентября - РИА Новости, 15.05.2024
Единый день голосования состоится 8 сентября
Выборы в Единый день голосования-2024 (ЕДГ) пройдут 8 сентября, сама избирательная кампания может ещё изменяться, сообщила председатель Центральной... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:04
2024-05-15T11:04
2024-05-15T12:46
элла памфилова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выборы в Единый день голосования-2024 (ЕДГ) пройдут 8 сентября, сама избирательная кампания может ещё изменяться, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования. По итогам сформированного нового состава правительства уже понятно, что четыре новых губернатора войдут в состав правительства, у нас предстоят выборы ещё в пяти регионах. Изменения ещё могут быть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что все возможные перемены, которые отразятся на ЕДГ 2024 года, будут определены примерно до 8 июля.Четыре губернатора регионов назначены на новые должности в правительство РФ. Выборы, в частности в Кемеровской, Тульской, Калининградской областях и Хабаровском крае, состоятся в ЕДГ и станут досрочными. В результате число регионов, в которых запланированы выборы в сентябре, увеличилось с 16 до 20. Выборы в Курской области пройдут по плану и также состоятся в сентябре: Роман Старовойт стал новым министром транспорта, покинув пост губернатора."С учетом увеличения числа избирательных кампаний, у нас возросло число избирателей, которые могут принимать участие в выборах, - с 54 миллионов до 55 миллионов сейчас", - отметила Памфилова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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элла памфилова, политика, россия, цик рф
Элла Памфилова, Политика, Россия, ЦИК РФ
Единый день голосования состоится 8 сентября
ЦИК назначил Единый день голосования 2024 года на 8 сентября
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выборы в Единый день голосования-2024 (ЕДГ) пройдут 8 сентября, сама избирательная кампания может ещё изменяться, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования. По итогам сформированного нового состава правительства уже понятно, что четыре новых губернатора войдут в состав правительства, у нас предстоят выборы ещё в пяти регионах. Изменения ещё могут быть", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она добавила, что все возможные перемены, которые отразятся на ЕДГ 2024 года, будут определены примерно до 8 июля.
Четыре губернатора регионов назначены на новые должности в правительство РФ. Выборы, в частности в Кемеровской, Тульской, Калининградской областях и Хабаровском крае, состоятся в ЕДГ и станут досрочными. В результате число регионов, в которых запланированы выборы в сентябре, увеличилось с 16 до 20. Выборы в Курской области пройдут по плану и также состоятся в сентябре: Роман Старовойт стал новым министром транспорта, покинув пост губернатора.
"С учетом увеличения числа избирательных кампаний, у нас возросло число избирателей, которые могут принимать участие в выборах, - с 54 миллионов до 55 миллионов сейчас", - отметила Памфилова.