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При пожаре в Новоуральске погибли три человека
При пожаре в Новоуральске погибли три человека - РИА Новости, 15.05.2024
При пожаре в Новоуральске погибли три человека
Три человека погибли, один пострадал при пожаре в Новоуральске Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам старший помощник... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:14
2024-05-15T14:14
2024-05-15T14:14
происшествия
новоуральск
свердловская область
фурманов
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в братском районе иркутской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал при пожаре в Новоуральске Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. По его данным, в среду в одной из квартир дома по улице Фурманова в Новоуральске произошел пожар, погибли трое взрослых, еще один пострадавший был доставлен в больницу. В СК отмечают, что, предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожности, проявленной при курении. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – сказал Шульга. Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности погибших установлены: ими оказались 72-летний хозяин квартиры и две его знакомых женщины, которым было 34 и 33 года. "Все неработающие и ранее не судимые. При визуальном осмотре их тел признаков насильственной смерти не обнаружено. С большой долей вероятности, до получения официального заключения экспертов, можно предположить, что смерть пострадавших наступила в результате отравления продуктами горения. В комнате были видны следы распития спиртного", – добавил Горелых.
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происшествия, новоуральск, свердловская область, фурманов, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Новоуральск, Свердловская область, Фурманов, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в Братском районе Иркутской области
При пожаре в Новоуральске погибли три человека
СК: при пожаре в Новоуральске погибли три человека, один пострадал