https://ria.ru/20240515/gibel-1946140645.html

При пожаре в Новоуральске погибли три человека

При пожаре в Новоуральске погибли три человека - РИА Новости, 15.05.2024

При пожаре в Новоуральске погибли три человека

Три человека погибли, один пострадал при пожаре в Новоуральске Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам старший помощник... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:14

2024-05-15T14:14

2024-05-15T14:14

происшествия

новоуральск

свердловская область

фурманов

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в братском районе иркутской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая – РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал при пожаре в Новоуральске Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга. По его данным, в среду в одной из квартир дома по улице Фурманова в Новоуральске произошел пожар, погибли трое взрослых, еще один пострадавший был доставлен в больницу. В СК отмечают, что, предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожности, проявленной при курении. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – сказал Шульга. Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, личности погибших установлены: ими оказались 72-летний хозяин квартиры и две его знакомых женщины, которым было 34 и 33 года. "Все неработающие и ранее не судимые. При визуальном осмотре их тел признаков насильственной смерти не обнаружено. С большой долей вероятности, до получения официального заключения экспертов, можно предположить, что смерть пострадавших наступила в результате отравления продуктами горения. В комнате были видны следы распития спиртного", – добавил Горелых.

https://ria.ru/20231009/pozhar-1901385433.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

новоуральск

свердловская область

фурманов

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происшествия, новоуральск, свердловская область, фурманов, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), пожар в братском районе иркутской области