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Путин не планирует изменений в Генштабе - РИА Новости, 15.05.2024
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15:30 15.05.2024 (обновлено: 15:39 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/genshtab-1946164259.html
Путин не планирует изменений в Генштабе
Путин не планирует изменений в Генштабе - РИА Новости, 15.05.2024
Путин не планирует изменений в Генштабе
Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:30
2024-05-15T15:39
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду."Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", - сказал Путин.
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин не планирует изменений в Генштабе

Путин: изменений в Генштабе нет и не планируется

Президент России Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Президент России Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
Президент России Владимир Путин на совещании с командующими военных округов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", - сказал Путин.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В работе начальника генштаба изменений пока не будет, сообщил Песков
12 мая, 21:43
 
Вооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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