https://ria.ru/20240515/genshtab-1946164259.html
Путин не планирует изменений в Генштабе
Путин не планирует изменений в Генштабе - РИА Новости, 15.05.2024
Путин не планирует изменений в Генштабе
Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:30
2024-05-15T15:30
2024-05-15T15:39
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду."Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240512/peskov-1945461954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, владимир путин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин не планирует изменений в Генштабе
Путин: изменений в Генштабе нет и не планируется