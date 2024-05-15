https://ria.ru/20240515/genshtab-1946164259.html

Путин не планирует изменений в Генштабе

Путин не планирует изменений в Генштабе - РИА Новости, 15.05.2024

Путин не планирует изменений в Генштабе

Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:30

2024-05-15T15:30

2024-05-15T15:39

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Изменений в Генеральном штабе ВС РФ нет и не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду."Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240512/peskov-1945461954.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, россия, владимир путин, безопасность