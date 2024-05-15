https://ria.ru/20240515/general-1946046369.html

Устали и слабы. Немецкий генерал нашел выход для Украины

Устали и слабы. Немецкий генерал нашел выход для Украины - РИА Новости, 15.05.2024

Устали и слабы. Немецкий генерал нашел выход для Украины

Немецкий генерал в отставке Роланд Катер призвал в эфире телеканала Die Welt к закулисным поискам возможных сценариев выхода из украинского конфликта. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T07:12

2024-05-15T07:12

2024-05-15T07:37

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Немецкий генерал в отставке Роланд Катер призвал в эфире телеканала Die Welt к закулисным поискам возможных сценариев выхода из украинского конфликта."Украина постепенно истекает кровью, не имеет достаточного количества личного состава для создания соответствующих резервов", — подчеркнул генерал.По его словам, украинские солдаты "устали, они слабы", а их моральный дух упал.При этом ведущая спросила у Катера, не стоит ли сейчас "медленно, но верно" начать "хотя бы думать" о том, как могут выглядеть те или иные сценарии выхода из этой "войны на истощение", генерал поддержал данную мысль."Уже в течение месяцев, можно сказать с самого начала этой ужасной войны на истощение, я всегда выступал за то, чтобы за кулисами — по крайней мере не публично, не в средствах массовой информации — задуматься о том, как вы красиво выразились, какие сценарии выхода возможны!" — указал он.При этом Катер признал, что это будет "очень сложно", если та или иная сторона видит возможности для прогресса в военном отношении.Накануне президент России Владимир Путин заявил в интервью китайскому информагентству Синьхуа, опубликованном в преддверии его визита в КНР, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.Вместе с тем глава государства указал, что главная проблема таких переговоров — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.

https://ria.ru/20240514/blinken-1945995331.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, китай