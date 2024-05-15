https://ria.ru/20240515/gaza-1946050943.html

СМИ: США призвали арабские страны отправить миротворцев в сектор Газа

СМИ: США призвали арабские страны отправить миротворцев в сектор Газа - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: США призвали арабские страны отправить миротворцев в сектор Газа

Администрация президента США Джо Байдена призывает арабские страны принять участие в миротворческих силах, которые будут развернуты в секторе Газа после... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:31

2024-05-15T08:31

2024-05-15T08:36

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена призывает арабские страны принять участие в миротворческих силах, которые будут развернуты в секторе Газа после окончания конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Администрация Байдена призывает арабские государства принять участие в миротворческих силах, которые будут развернуты в Газе после окончания войны, в надежде заполнить вакуум в секторе до тех пор, пока не будет создан надежный палестинский аппарат безопасности", - говорится в публикации. По данным западных и арабских чиновников, Египет, ОАЭ и Марокко рассматривают эту инициативу. Как отмечается, Байден не хочет размещать американские войска в Газе. Согласно информации газеты, другие арабские государства, включая Саудовскую Аравию, отвергли идею развертывания своих войск, опасаясь, что их сочтут пособниками Израиля. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в США поднял вопрос о возможности создания многонациональных вооруженных сил с участием военнослужащих из арабских стран, которые следили бы за порядком в секторе Газа и сопровождали бы транспорт, доставляющий в анклав гуманитарную помощь. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan сообщала, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240514/rafakh-1945759602.html

https://ria.ru/20240514/izrail-1945767765.html

https://ria.ru/20240514/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240515/netanyakhu-1946039256.html

израиль

рафах (провинция)

сша

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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году