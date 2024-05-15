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Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине - РИА Новости, 15.05.2024

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине - надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:58

2024-05-15T01:58

2024-05-15T02:32

россия

украина

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема переговоров по Украине - надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права. Текст интервью Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству "Синьхуа" опубликован на сайте Кремля. "И главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - заявил российский лидер.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975778.html

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россия, украина, китай, владимир путин