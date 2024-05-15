https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946156423.html

Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов

Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов - РИА Новости, 15.05.2024

Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов

Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а трое погибли, сообщило агентство РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:05

2024-05-15T15:05

2024-05-15T15:48

в мире

франция

новая каледония

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а трое погибли, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон решил в среду объявить чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии после погромов, в которых погибли, по меньшей мере, трое, а один жандарм получил тяжёлые ранения", - сообщило СМИ."Любое насилие неприемлемо и встретит жёсткий ответ, чтобы вернуть порядок. Президент напомнил о необходимости возобновления политического диалога", - говорится в тексте.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что президент в ближайшее время направит всем политическим партиям на острове приглашение приехать в Париж на переговоры.В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей.Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали против обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.Верховный комиссариат Французской Республики в Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в Нумеа, а глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил об отправке туда дополнительных сил жандармерии.

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html

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новая каледония

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в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон