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Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов - РИА Новости, 15.05.2024
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15:05 15.05.2024 (обновлено: 15:48 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946156423.html
Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов
Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов - РИА Новости, 15.05.2024
Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов
Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а трое погибли, сообщило агентство РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:05
2024-05-15T15:48
в мире
франция
новая каледония
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а трое погибли, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон решил в среду объявить чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии после погромов, в которых погибли, по меньшей мере, трое, а один жандарм получил тяжёлые ранения", - сообщило СМИ."Любое насилие неприемлемо и встретит жёсткий ответ, чтобы вернуть порядок. Президент напомнил о необходимости возобновления политического диалога", - говорится в тексте.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что президент в ближайшее время направит всем политическим партиям на острове приглашение приехать в Париж на переговоры.В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей.Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали против обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.Верховный комиссариат Французской Республики в Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в Нумеа, а глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил об отправке туда дополнительных сил жандармерии.
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html
https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html
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в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон
В мире, Франция, Новая Каледония, Эммануэль Макрон
Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии из-за протестов

СМИ: Франция объявляет ЧС в Новой Каледонии, из-за протестов с пострадавшими

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Елисейский дворец в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Франция объявляет чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии, где в ходе протестов сотни граждан и полицейских получили ранения, а трое погибли, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Эммануэль Макрон решил в среду объявить чрезвычайную ситуацию в Новой Каледонии после погромов, в которых погибли, по меньшей мере, трое, а один жандарм получил тяжёлые ранения", - сообщило СМИ.
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"Любое насилие неприемлемо и встретит жёсткий ответ, чтобы вернуть порядок. Президент напомнил о необходимости возобновления политического диалога", - говорится в тексте.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что президент в ближайшее время направит всем политическим партиям на острове приглашение приехать в Париж на переговоры.
В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей.
Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали против обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Верховный комиссариат Французской Республики в Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в Нумеа, а глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил об отправке туда дополнительных сил жандармерии.
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