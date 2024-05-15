https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946094641.html

Макрон проведет срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии

Макрон проведет срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии - РИА Новости, 15.05.2024

Макрон проведет срочное совещание из-за митингов в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:01

2024-05-15T12:01

2024-05-15T12:01

в мире

новая каледония

франция

тихий океан

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 15 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт срочное совещание совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии на фоне протестов, в которых сотни человек получили ранения и двое погибли, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Глава государства отменил поездку в департамент Приморская Сена на северо-западе страны, где он должен был открыть новые ветряные электростанции, и примет участие в заседании совета безопасности", - сообщило СМИ. Во вторник верховный комиссар Французской Республики в Новой Каледонии Луи Ле Фран сообщил, что ситуация в столичной агломерации все еще остается напряженной. По его словам, зачинщики беспорядков подожгли 50 коммерческих объектов и 200 автомобилей. В ночь с понедельника на вторник верховный комиссариат Французской Республики в Новой Каледонии постановил ввести комендантский час в Нумеа, также были запрещены любые собрания, по всей Новой Каледонии - перевозка и ношение оружия, а также продажа алкоголя. Согласно телеканалу 1ère, в понедельник по местному времени мирная демонстрация в знак протеста против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на провинциальных выборах, переросла в беспорядки в Нумеа. Участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, заправки, аптеки, автосалоны. Беспорядки продолжились во вторник по местному времени. Одобренный 2 апреля в первом чтении в сенате (верхней палате французского парламента) законопроект должен быть в мае рассмотрен национальным собранием (нижней палатой). Он предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. На сегодняшний день, в соответствии с пересмотром конституции в 2007 году, право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон посетил Новую Каледонию, французскую заморскую территорию в Тихом океане, где высказался в пользу нового статуса островов, а в сентябре принял в Париже сторонников и противников независимости архипелага. Три референдума о независимости островов закончились победой лоялистов, в Елисейском дворце заявили, что рассчитывают на заключение соглашения между сторонами до конца 2023 года. В октябре Макрон сообщил, что намерен закрепить в конституции страны измененный статус Новой Каледонии и Корсики, автономия которых будет расширена.

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https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html

https://ria.ru/20240511/zapad-1945146688.html

новая каледония

франция

тихий океан

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в мире, новая каледония, франция, тихий океан, эммануэль макрон