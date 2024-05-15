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Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными - РИА Новости, 15.05.2024
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11:38 15.05.2024 (обновлено: 13:10 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946081051.html
Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными
Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными - РИА Новости, 15.05.2024
Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными
Французские тюремщики начали акцию протеста после того, как два охранника погиби при нападении на фургон, перевозивший заключенного, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:38
2024-05-15T13:10
в мире
франция
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ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости. Французские тюремщики начали акцию протеста после того, как два охранника погиби при нападении на фургон, перевозивший заключенного, передает телеканал BFMTV. По всей стране сотрудники пенитенциарных учреждений присоединяются к акции "Мертвая тюрьма". Так, с раннего утра служащие заблокировали вход в здание тюрьмы в нормандском Кане, откуда были родом погибшие. Одному из них было 52 года, у него остались двое детей. Второму мужчине — 34, он вскоре должен был стать отцом. Сотрудники требуют выделения дополнительных средств и персонала, жалуются на переполненные тюрьмы. К движению протеста тюремщиков присоединились и другие города: заблокированы тюрьмы в Ницце, Грассе, Париже, недалеко от Марселя, Лиона и Страсбурга, в департаментах Буш-дю-Рон, Вар и других. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти обещал принять представителей профсоюзов работников тюрем. Нападение на фургон с заключенным произошло накануне по дороге из Руана в Эврё. Злоумышленники на двух автомобилях открыли огонь по охранникам, убив двоих и тяжело ранив еще троих человек, после чего скрылись. Заключенным оказался 30-летний Мохамед Амра, неоднократно судимый глава марсельского наркокартеля по прозвищу Муха. Неделей ранее он получил 18 месяцев тюрьмы за кражи со взломом, а два дня назад пытался совершить побег, распилив прутья решетки в камере. Однако он не состоял под особым наблюдением охраны тюрьмы, куда его временно перевели из тюрьмы Бомет под Марселем для того, чтобы он предстал перед судьей в Руане. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что на поиски преступников бросили "беспрецедентные средства". Но почти сутки спустя произошедшего их все еще не удалось поймать. В поисках преступника и его сообщников принимают участие 200 жандармов, моторизованные наряды полиции, вертолет и группа вмешательства Национальной жандармерии. Франция который год подряд сталкивается с проблемой переполненности тюрем. В мае число заключенных достигло нового исторического рекорда — 73 тысячи человек.
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924891630.html
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в мире, франция, марсель, руан, жеральд дарманен
В мире, Франция, Марсель, Руан, Жеральд Дарманен
Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными

BFMTV: во Франции начался протест после гибели двух охранников в ходе нападения

© AP Photo / Michel EulerМашины французской полиции
Машины французской полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Michel Euler
Машины французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости. Французские тюремщики начали акцию протеста после того, как два охранника погиби при нападении на фургон, перевозивший заключенного, передает телеканал BFMTV.
По всей стране сотрудники пенитенциарных учреждений присоединяются к акции "Мертвая тюрьма".
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Так, с раннего утра служащие заблокировали вход в здание тюрьмы в нормандском Кане, откуда были родом погибшие.
Одному из них было 52 года, у него остались двое детей. Второму мужчине — 34, он вскоре должен был стать отцом.
Сотрудники требуют выделения дополнительных средств и персонала, жалуются на переполненные тюрьмы.
К движению протеста тюремщиков присоединились и другие города: заблокированы тюрьмы в Ницце, Грассе, Париже, недалеко от Марселя, Лиона и Страсбурга, в департаментах Буш-дю-Рон, Вар и других.
Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти обещал принять представителей профсоюзов работников тюрем.
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Нападение на фургон с заключенным произошло накануне по дороге из Руана в Эврё. Злоумышленники на двух автомобилях открыли огонь по охранникам, убив двоих и тяжело ранив еще троих человек, после чего скрылись. Заключенным оказался 30-летний Мохамед Амра, неоднократно судимый глава марсельского наркокартеля по прозвищу Муха. Неделей ранее он получил 18 месяцев тюрьмы за кражи со взломом, а два дня назад пытался совершить побег, распилив прутья решетки в камере. Однако он не состоял под особым наблюдением охраны тюрьмы, куда его временно перевели из тюрьмы Бомет под Марселем для того, чтобы он предстал перед судьей в Руане.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что на поиски преступников бросили "беспрецедентные средства". Но почти сутки спустя произошедшего их все еще не удалось поймать.
В поисках преступника и его сообщников принимают участие 200 жандармов, моторизованные наряды полиции, вертолет и группа вмешательства Национальной жандармерии.
Франция который год подряд сталкивается с проблемой переполненности тюрем. В мае число заключенных достигло нового исторического рекорда — 73 тысячи человек.
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