https://ria.ru/20240515/fotosessiya-1946234413.html
В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил
В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил - РИА Новости, 15.05.2024
В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил
Полиция в Самарской области проводит проверку после публикации фотографий местной модели в голом виде на кладбище, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:32
2024-05-15T18:32
2024-05-15T18:32
происшествия
самарская область
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Полиция в Самарской области проводит проверку после публикации фотографий местной модели в голом виде на кладбище, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее Telegram-канал Shot написал, что 34-летняя модель из Богатовского района в голом виде сфотографировалась на кладбище у могилы возлюбленного. На одном из опубликованных фото женщина голая с шапкой на голове сидит на оградке могилы и рукой опирается на надгробный крест, на другой - стоит рядом с могилой, на третьей - за ее спиной видны другие могилы. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность женщины установлена. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925266846.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил
МВД в Самарской области проведет проверку после фотосессии голой модели у могил
САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Полиция в Самарской области проводит проверку после публикации фотографий местной модели в голом виде на кладбище, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что 34-летняя модель из Богатовского района в голом виде сфотографировалась на кладбище у могилы возлюбленного. На одном из опубликованных фото женщина голая с шапкой на голове сидит на оградке могилы и рукой опирается на надгробный крест, на другой - стоит рядом с могилой, на третьей - за ее спиной видны другие могилы.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность женщины установлена. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе главка.