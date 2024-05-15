https://ria.ru/20240515/fotosessiya-1946234413.html

В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил

В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил - РИА Новости, 15.05.2024

В Самарской области проведут проверку после фотосессии голой модели у могил

Полиция в Самарской области проводит проверку после публикации фотографий местной модели в голом виде на кладбище, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:32

2024-05-15T18:32

2024-05-15T18:32

происшествия

самарская область

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Полиция в Самарской области проводит проверку после публикации фотографий местной модели в голом виде на кладбище, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Ранее Telegram-канал Shot написал, что 34-летняя модель из Богатовского района в голом виде сфотографировалась на кладбище у могилы возлюбленного. На одном из опубликованных фото женщина голая с шапкой на голове сидит на оградке могилы и рукой опирается на надгробный крест, на другой - стоит рядом с могилой, на третьей - за ее спиной видны другие могилы. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность женщины установлена. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925266846.html

самарская область

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2024

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происшествия, самарская область