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Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий - РИА Новости, 15.05.2024
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15:16 15.05.2024
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Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий
Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий - РИА Новости, 15.05.2024
Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий
Дагестан заинтересован в том, чтобы увеличить поставки сельхозпродукции в Татарстан и перенять опыт республики в развитии предприятий оборонной промышленности,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:16
2024-05-15T15:16
экономика
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Дагестан заинтересован в том, чтобы увеличить поставки сельхозпродукции в Татарстан и перенять опыт республики в развитии предприятий оборонной промышленности, заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В среду на полях Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани Абдулмуслимов встретился с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Глава дагестанского правительства отметил, что между регионами налажен товарооборот, и его планируется увеличить. "Из Дагестана в Татарстан поставляются соки, вода, овощная, молочная и мясная продукция, а также листовое стекло местного производства. Готовы увеличить поставки и предложить сельхозпродукцию высокого качества, потому что все еще имеем проблему с переработкой… И нам было бы интересно перенять ваш опыт в развитии предприятий оборонной промышленности, нам есть чему поучиться", – приводит слова Абдулмуслимова его пресс-служба. Песошин в свою очередь отметил, что Дагестан – важный партнер для Татарстана. В частности, ведется работа в области межрегионального сотрудничества в сфере повышения квалификации научных кадров. Также в ходе встречи обсудили наращивание сотрудничества в машиностроении и строительстве.
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экономика, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Казань, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий

Абдулмуслимов: Дагестан хочет увеличить поставки сельхозпродукции в Татарстан

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПодготовка к форуму "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
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© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Дагестан заинтересован в том, чтобы увеличить поставки сельхозпродукции в Татарстан и перенять опыт республики в развитии предприятий оборонной промышленности, заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
В среду на полях Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани Абдулмуслимов встретился с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Глава дагестанского правительства отметил, что между регионами налажен товарооборот, и его планируется увеличить.
«
"Из Дагестана в Татарстан поставляются соки, вода, овощная, молочная и мясная продукция, а также листовое стекло местного производства. Готовы увеличить поставки и предложить сельхозпродукцию высокого качества, потому что все еще имеем проблему с переработкой… И нам было бы интересно перенять ваш опыт в развитии предприятий оборонной промышленности, нам есть чему поучиться", – приводит слова Абдулмуслимова его пресс-служба.
Песошин в свою очередь отметил, что Дагестан – важный партнер для Татарстана. В частности, ведется работа в области межрегионального сотрудничества в сфере повышения квалификации научных кадров.
Также в ходе встречи обсудили наращивание сотрудничества в машиностроении и строительстве.
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