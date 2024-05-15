https://ria.ru/20240515/forum-1946160299.html

Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий

Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий - РИА Новости, 15.05.2024

Дагестан хочет перенять опыт Татарстана в развитии оборонных предприятий

Дагестан заинтересован в том, чтобы увеличить поставки сельхозпродукции в Татарстан и перенять опыт республики в развитии предприятий оборонной промышленности,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:16

2024-05-15T15:16

2024-05-15T15:16

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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Дагестан заинтересован в том, чтобы увеличить поставки сельхозпродукции в Татарстан и перенять опыт республики в развитии предприятий оборонной промышленности, заявил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В среду на полях Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани Абдулмуслимов встретился с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Глава дагестанского правительства отметил, что между регионами налажен товарооборот, и его планируется увеличить. "Из Дагестана в Татарстан поставляются соки, вода, овощная, молочная и мясная продукция, а также листовое стекло местного производства. Готовы увеличить поставки и предложить сельхозпродукцию высокого качества, потому что все еще имеем проблему с переработкой… И нам было бы интересно перенять ваш опыт в развитии предприятий оборонной промышленности, нам есть чему поучиться", – приводит слова Абдулмуслимова его пресс-служба. Песошин в свою очередь отметил, что Дагестан – важный партнер для Татарстана. В частности, ведется работа в области межрегионального сотрудничества в сфере повышения квалификации научных кадров. Также в ходе встречи обсудили наращивание сотрудничества в машиностроении и строительстве.

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экономика, казань, россия — исламский мир: kazanforum 2024