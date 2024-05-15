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Сессия "ОИС как центр нового многополярного мира" на KazanForum

Сессия "ОИС как центр нового многополярного мира" на KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024

Сессия "ОИС как центр нового многополярного мира" на KazanForum

Сессия "ОИС как центр нового многополярного мира" на KazanForum 2024. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:39

2024-05-15T10:39

2024-05-15T10:39

россия

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Сессия "ОИС как центр нового многополярного мира" на KazanForum 2024.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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