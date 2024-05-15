https://ria.ru/20240515/fitso-1946270510.html

Президент Румынии осудил покушение на Фицо

Президент Румынии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Президент Румынии осудил покушение на Фицо

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T20:37

2024-05-15T20:37

2024-05-15T20:37

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

клаус йоханнис

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "Потрясен, узнав о стрельбе в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления. Я решительно осуждаю подобные экстремистские действия, которые угрожают нашим основным европейским ценностям", - написал Йоханнис в соцсети X. Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-15T20:37 true PT0M12S

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