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Президент Румынии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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20:37 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946270510.html
Президент Румынии осудил покушение на Фицо
Президент Румынии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Президент Румынии осудил покушение на Фицо
Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T20:37
2024-05-15T20:37
в мире
словакия
украина
россия
роберт фицо
клаус йоханнис
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. "Потрясен, узнав о стрельбе в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления. Я решительно осуждаю подобные экстремистские действия, которые угрожают нашим основным европейским ценностям", - написал Йоханнис в соцсети X. Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, клаус йоханнис, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо, румыния
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Клаус Йоханнис, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Румыния
Президент Румынии осудил покушение на Фицо

Президент Румынии осудил покушение на Фицо и пожелал ему выздоровления

© AFP 2024Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. Фицо ранен в грудь и брюшную полость.
"Потрясен, узнав о стрельбе в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления. Я решительно осуждаю подобные экстремистские действия, которые угрожают нашим основным европейским ценностям", - написал Йоханнис в соцсети X.
Премьер Словакии Фицо ранее заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
© AFP 2024Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AFP 2024
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоКлаус ЙоханнисНАТОПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРумыния
 
 
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