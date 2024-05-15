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Премьер Дании осудила нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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18:49 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946247339.html
Премьер Дании осудила нападение на Фицо
Премьер Дании осудила нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Дании осудила нападение на Фицо
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступающего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:49
2024-05-15T18:49
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
метте фредериксен
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступающего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Я решительно осуждаю ужасающее нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Насилию нет места в нашем обществе. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его близкими и словацким народом", - приводятся ее слова в публикации офиса премьер-министра в соцсети X. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, метте фредериксен, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Метте Фредериксен, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Дании осудила нападение на Фицо

Премьер Дании Фредериксен осудила нападение на премьера Словакии Фицо

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступающего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО.
Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Я решительно осуждаю ужасающее нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Насилию нет места в нашем обществе. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его близкими и словацким народом", - приводятся ее слова в публикации офиса премьер-министра в соцсети X.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоМетте ФредериксенНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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