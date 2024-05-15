https://ria.ru/20240515/fitso-1946247339.html

Премьер Дании осудила нападение на Фицо

Премьер Дании осудила нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Премьер Дании осудила нападение на Фицо

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступающего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:49

2024-05-15T18:49

2024-05-15T18:49

в мире

украина

словакия

россия

роберт фицо

метте фредериксен

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен осудила нападение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступающего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Я решительно осуждаю ужасающее нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Насилию нет места в нашем обществе. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его близкими и словацким народом", - приводятся ее слова в публикации офиса премьер-министра в соцсети X. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946221191.html

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Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-15T18:49 true PT0M12S

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, метте фредериксен, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо