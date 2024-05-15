https://ria.ru/20240515/fitso-1946245836.html
Премьер Греции осудил нападение на Фицо
Премьер Греции осудил нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Греции осудил нападение на Фицо
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил нападение на словацкого премьера Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:46
2024-05-15T18:46
2024-05-15T18:46
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АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил нападение на словацкого премьера Роберта Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии. "Потрясен гнусным нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фико. Подобным актам насилия не место в нашем обществе. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал Мицотакис в своем аккаунте в соцсети Х. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага. В отличие от Фицо, греческий премьер Мицотакис полностью поддерживал украинский режим, и Греция была в числе первых стран, отправивших оружие на Украину.
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
2024-05-15T18:46
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в мире, здоровье - общество, украина, словакия, греция, роберт фицо, кириакос мицотакис, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Словакия, Греция, Роберт Фицо, Кириакос Мицотакис, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Греции осудил нападение на Фицо
Премьер Греции Мицотакис осудил нападение на словацкого премьера Фицо
АФИНЫ, 15 мая – РИА Новости.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис осудил нападение на словацкого премьера
Роберта Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Политик был ранен в грудь и брюшную полость. Он доставлен в медицинское учреждение. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
"Потрясен гнусным нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фико. Подобным актам насилия не место в нашем обществе. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - написал Мицотакис в своем аккаунте в соцсети Х.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.
Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага. В отличие от Фицо, греческий премьер Мицотакис полностью поддерживал украинский режим, и Греция была в числе первых стран, отправивших оружие на Украину.