https://ria.ru/20240515/fitso-1946240142.html

Глава МВД Словакии заявил, что покушение на премьера будет расследовано

Глава МВД Словакии заявил, что покушение на премьера будет расследовано - РИА Новости, 15.05.2024

Глава МВД Словакии заявил, что покушение на премьера будет расследовано

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики Роберта Фицо будет тщательно расследовано. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:37

2024-05-15T18:37

2024-05-15T18:54

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики Роберта Фицо будет тщательно расследовано.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу."Моей задачей как министра внутренних дел сделать все, чтобы это покушение не только на премьера, но и на весь демократический строй как можно скорее было тщательно расследовано. Задача органов безопасности - позаботиться о безопасности всех представителей государства", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook*.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240515/smi-1946226524.html

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо