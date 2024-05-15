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Депутат Госдумы назвал покушение на Фицо политическим преступлением
Депутат Госдумы назвал покушение на Фицо политическим преступлением - РИА Новости, 15.05.2024
Депутат Госдумы назвал покушение на Фицо политическим преступлением
Всем очевидно, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо - преступление политическое, заявил депутат ГД Амир Хамитов. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:26
2024-05-15T18:26
2024-05-15T18:26
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Всем очевидно, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо - преступление политическое, заявил депутат ГД Амир Хамитов. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Стоит отметить, что Роберт Фицо открыто выступал против поддержки украинского режима. Не очень верится, что жертвой покушения он стал по чистой случайности… Вряд ли такие смелые и решительные заявления проходят мимо кураторов из Белого дома… Думаю, что всем очевидно, что это преступление политическое", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что открытое покушение на крупного политика при множестве свидетелей свидетельствует о том, что заказчики таких преступлений перестали выбирать методы и переживать об инкогнито. "Уверен, что вслед за исполнителем станут известны и их имена", - добавил депутат. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T18:26
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
2024-05-15T18:26
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, амир хамитов, нато, госдума рф, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Амир Хамитов, НАТО, Госдума РФ, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Депутат Госдумы назвал покушение на Фицо политическим преступлением
Депутат ГД Хамитов назвал покушение на Фицо политическим преступлением
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Всем очевидно, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо - преступление политическое, заявил депутат ГД Амир Хамитов.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы
. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Стоит отметить, что Роберт Фицо открыто выступал против поддержки украинского режима. Не очень верится, что жертвой покушения он стал по чистой случайности… Вряд ли такие смелые и решительные заявления проходят мимо кураторов из Белого дома… Думаю, что всем очевидно, что это преступление политическое", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что открытое покушение на крупного политика при множестве свидетелей свидетельствует о том, что заказчики таких преступлений перестали выбирать методы и переживать об инкогнито.
"Уверен, что вслед за исполнителем станут известны и их имена", - добавил депутат.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию
обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага