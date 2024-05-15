https://ria.ru/20240515/fitso-1946230430.html

Посол России в Словакии осудил покушение на Фицо

Посол России в Словакии осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Посол России в Словакии осудил покушение на Фицо

Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков осудил покушение на премьера республики Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T18:23

2024-05-15T18:23

2024-05-15T18:35

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покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

игорь братчиков

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Посол РФ в Словакии Игорь Братчиков осудил покушение на премьера республики Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, российский посол заявил о необходимости наказания виновных и пожелал политику скорейшего выздоровления."Я был шокирован, когда узнал о жестоком покушении на Вас. Решительно осуждаю этот жестокий акт и выражаю убежденность в неизбежности наказания для виновных", - говорится в письме Братчикова, которое он направил Фицо.Дипломат выразил словацкому премьеру слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946231863.html

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в мире, россия, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, игорь братчиков