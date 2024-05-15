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Премьер Ирландии назвал покушение на Фицо гнусной атакой на демократию

Премьер Ирландии назвал покушение на Фицо гнусной атакой на демократию - РИА Новости, 15.05.2024

Премьер Ирландии назвал покушение на Фицо гнусной атакой на демократию

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал покушение на словацкого премьера Роберта Фицо "гнусной атакой на демократию" и выразил поддержку раненому коллеге, РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:50

2024-05-15T17:50

2024-05-15T17:50

покушение на премьер-министра словакии фицо

нато

роберт фицо

словакия

украина

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал покушение на словацкого премьера Роберта Фицо "гнусной атакой на демократию" и выразил поддержку раненому коллеге, его семье и народу Словакии. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Мои мысли со словацким премьер-министром Робертом Фицо, нашим дорогим европейским коллегой, его семьёй и народом Словакии. Молимся за него сегодня. Шокирующая и гнусная атака на демократию", - написал он на своей странице в соцсети X. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:50 true PT0M12S

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покушение на премьер-министра словакии фицо, нато, роберт фицо, словакия, украина, в мире, ирландия