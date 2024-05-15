Премьер Ирландии назвал покушение на Фицо гнусной атакой на демократию
Премьер Ирландии Харрис назвал покушение на Фицо гнусной атакой на демократию
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис назвал покушение на словацкого премьера Роберта Фицо "гнусной атакой на демократию" и выразил поддержку раненому коллеге, его семье и народу Словакии.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
"Мои мысли со словацким премьер-министром Робертом Фицо, нашим дорогим европейским коллегой, его семьёй и народом Словакии. Молимся за него сегодня. Шокирующая и гнусная атака на демократию", - написал он на своей странице в соцсети X.
Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное.
© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо