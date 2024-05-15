Столтенберг заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии
Столтенберг пожелал премьеру Словакии Фицо скорейшего выздоровления
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Фицо, неоднократно выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства в среду, нападавший задержан. По данным СМИ, премьер находится в тяжелом состоянии.
"Шокирован нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления", - написал генсек в сети X.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.