https://ria.ru/20240515/fitso-1946209989.html

Шольц осудил покушение на Фицо

Шольц осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Шольц осудил покушение на Фицо

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение на премьера Словакии Роберта Фицо и заявил, что насилию не должно быть места в европейской политике. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:27

2024-05-15T17:27

2024-05-15T17:27

в мире

словакия

роберт фицо

олаф шольц

германия

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил нападение на премьера Словакии Роберта Фицо и заявил, что насилию не должно быть места в европейской политике. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу. "Я глубоко потрясен известием о подлом покушении на премьер-министра Словакии Фицо. Насилию не должно быть места в европейской политике. В эти часы я думаю о Роберте Фицо, его семье и гражданах Словакии", - написал канцлер на своей странице в соцсети X. Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии после покушения очень серьезное. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946204744.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, олаф шольц, германия, покушение на премьер-министра словакии фицо