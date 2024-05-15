https://ria.ru/20240515/fitso-1946209515.html

Шеф протокола Кремля предположил, почему охрана не смогла защитить Фицо

Шеф протокола Кремля предположил, почему охрана не смогла защитить Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

Шеф протокола Кремля предположил, почему охрана не смогла защитить Фицо

Начальник службы протокола президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко предположил, почему охрана премьер-министра Словакии Роберта Фицо... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:26

2024-05-15T17:26

2024-05-15T19:23

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роберт фицо

михаил горбачев

владимир шевченко

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Начальник службы протокола президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко предположил, почему охрана премьер-министра Словакии Роберта Фицо допустила покушение.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, что в 190 километрах от Братиславы, когда премьер вышел к гражданам, собравшимся возле местного Дома культуры, где проходило мероприятие. Словацкого лидера вертолетом транспортируют в больницу."Что касается работы охраны, то политики часто относятся к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее. Такие перегибы подрывают авторитет политика, которого они защищают. С другой стороны, можно недожать, и тогда есть риск, что произойдет вот такая трагедия, как с Фицо. Почувствовать грань очень сложно", — сказал Шевченко РИА Новости.Инцидент с лидером Словакии, по его оценке, — "однозначный прокол охраны". У той больше полномочий и опыта, чем, например, у службы протокола, "которая в плане безопасности может только подсказать, где лучше стоять, чтобы ни за кого не зацепиться и не упасть".

https://ria.ru/20240515/sheremet-1946209033.html

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T17:26 true PT0M12S

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в мире, словакия, роберт фицо, михаил горбачев, владимир шевченко, покушение на премьер-министра словакии фицо