https://ria.ru/20240515/fitso-1946205595.html

СМИ: Фицо после первой помощи перевели в другое медучреждение

СМИ: Фицо после первой помощи перевели в другое медучреждение - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: Фицо после первой помощи перевели в другое медучреждение

Выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО премьер Словакии Роберт Фицо, на которого в среду совершено покушение, перевезен в медицинское... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:12

2024-05-15T17:12

2024-05-15T18:31

словакия

роберт фицо

в мире

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО премьер Словакии Роберт Фицо, на которого в среду совершено покушение, перевезен в медицинское учреждение более высокого уровня, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя медучреждения.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Фицо ранен в грудь и брюшную полость. По данным агентства, Фицо был в сознании, когда его доставили в больницу, его жизненные функции стабилизированы."После лечения в больнице Гандлова Фицо был доставлен в медицинское учреждение более высокого уровня", - говорится в материале агентства.Ранее стало известно, что Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы, нападавший задержан. Отмечалось, что несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда Фицо вышел к общественности. По информации словацкого издания Pravda, премьер-министр получил ранения в грудь и брюшную полость.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны.По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта.Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/fitso-1946205183.html

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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T17:12 true PT1M12S

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словакия, роберт фицо, в мире, покушение на премьер-министра словакии фицо