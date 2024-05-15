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Премьера Словакии доставили в реанимацию
Премьера Словакии доставили в реанимацию - РИА Новости, 15.05.2024
Премьера Словакии доставили в реанимацию
Выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО премьер Словакии Роберт Фицо, на которого в среду совершено покушение, доставлен в реанимацию... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:12
2024-05-15T17:12
2024-05-15T17:24
в мире
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая – РИА Новости. Выступавший против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО премьер Словакии Роберт Фицо, на которого в среду совершено покушение, доставлен в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица (Центральная Словакия), сообщает словацкое издание Dennik N.Фицо получил огнестрельные ранения после выездного заседания правительства, нападавший задержан.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T17:12
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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, видео
В мире, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
Премьера Словакии доставили в реанимацию
Премьера Словакии Фицо доставили в реанимацию больницы в краевом центре