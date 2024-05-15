https://ria.ru/20240515/fitso-1946204088.html

СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо

СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни посетят раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо, передает... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:09

2024-05-15T17:09

2024-05-15T17:09

в мире

сербия

словакия

венгрия

александр вучич

роберт фицо

виктор орбан

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни посетят раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо, передает портал сербского издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник. "Как нам стало известно из неофициальных источников, в ближайшие два-три дня президент Сербии Александр Вучич и венгерский премьер Виктор Орбан посетят премьера Словакии", - пишет издание. Вучич ранее заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо - его друга и друга Сербии. Сербский лидер добавил, что молится за здоровье Фицо.

https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, словакия, венгрия, александр вучич, роберт фицо, виктор орбан, покушение на премьер-министра словакии фицо