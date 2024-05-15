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СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
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17:09 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/fitso-1946204088.html
СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо
СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни посетят раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо, передает... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:09
2024-05-15T17:09
в мире
сербия
словакия
венгрия
александр вучич
роберт фицо
виктор орбан
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни посетят раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо, передает портал сербского издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник. "Как нам стало известно из неофициальных источников, в ближайшие два-три дня президент Сербии Александр Вучич и венгерский премьер Виктор Орбан посетят премьера Словакии", - пишет издание. Вучич ранее заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо - его друга и друга Сербии. Сербский лидер добавил, что молится за здоровье Фицо.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
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в мире, сербия, словакия, венгрия, александр вучич, роберт фицо, виктор орбан, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Сербия, Словакия, Венгрия, Александр Вучич, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненного при покушении Фицо

"Вечерне Новости": Вучич и Орбан в ближайшие дни навестят раненого Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшие дни посетят раненого при покушении премьера Словакии Роберта Фицо, передает портал сербского издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
"Как нам стало известно из неофициальных источников, в ближайшие два-три дня президент Сербии Александр Вучич и венгерский премьер Виктор Орбан посетят премьера Словакии", - пишет издание.
Вучич ранее заявил в соцсетях, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо - его друга и друга Сербии. Сербский лидер добавил, что молится за здоровье Фицо.
Полиция на месте поекушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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В миреСербияСловакияВенгрияАлександр ВучичРоберт ФицоВиктор ОрбанПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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