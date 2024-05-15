https://ria.ru/20240515/fitso-1946200497.html
Премьер Венгрии прокомментировал нападение на Фицо
Премьер Венгрии прокомментировал нападение на Фицо - РИА Новости, 15.05.2024
Премьер Венгрии прокомментировал нападение на Фицо
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга, премьера Словакии Роберта Фицо. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:58
2024-05-15T16:58
2024-05-15T17:16
роберт фицо
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга, премьера Словакии Роберта Фицо.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу."Я был глубоко шокирован ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране", - написал Орбан в соцсети Х.Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии покушения очень серьезное.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
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роберт фицо, венгрия, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо
Роберт Фицо, Венгрия, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьер Венгрии прокомментировал нападение на Фицо
Премьер Венгрии надеется на быстрое восстановление своего друга
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга, премьера Словакии Роберта Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу.
«
"Я был глубоко шокирован ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране", - написал Орбан в соцсети Х.
Как сообщало словацкое издание Pravda, Фицо ранен в грудь и брюшную полость. Другое местное издание - Pluska, сообщает, что состояние премьера Словакии покушения очень серьезное.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться.
Премьер также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.