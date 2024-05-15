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Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете
Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете - РИА Новости, 15.05.2024
Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете
Премьера Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, транспортируют в больницу на вертолете, сообщил словацкое РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:14
2024-05-15T16:14
2024-05-15T18:04
в мире
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словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьера Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, транспортируют в больницу на вертолете, сообщил словацкое издание Pravda."По данным свидетелей, Фицо вышел к людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Фицо упал на землю. Нападавшего задержали. Премьера везут вертолетом в больницу в Братиславе", - пишет портал.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расстояние до Братиславы - 190 км.
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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения
2024-05-15T16:14
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
2024-05-15T16:14
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в мире, братислава, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Братислава, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете
Pravda: премьера Словакии Фицо доставят в больницу в Братиславе на вертолете