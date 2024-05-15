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Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете

Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете - РИА Новости, 15.05.2024

Премьера Словакии доставят в больницу в Братиславе на вертолете

Премьера Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, транспортируют в больницу на вертолете, сообщил словацкое РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:14

2024-05-15T16:14

2024-05-15T18:04

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братислава

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 мая - РИА Новости. Премьера Словакии Роберта Фицо, получившего огнестрельное ранение в результате нападения неизвестного, транспортируют в больницу на вертолете, сообщил словацкое издание Pravda."По данным свидетелей, Фицо вышел к людям, после чего прозвучало несколько выстрелов. Фицо упал на землю. Нападавшего задержали. Премьера везут вертолетом в больницу в Братиславе", - пишет портал.Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расстояние до Братиславы - 190 км.

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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-15T16:14 true PT1M12S

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-15T16:14 true PT0M12S

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в мире, братислава, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо