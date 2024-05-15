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На благоустройство Ярославской области дополнительно выделили 110 млн руб - РИА Новости, 15.05.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:40 15.05.2024 (обновлено: 21:41 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/finansy-1946279949.html
На благоустройство Ярославской области дополнительно выделили 110 млн руб
На благоустройство Ярославской области дополнительно выделили 110 млн руб - РИА Новости, 15.05.2024
На благоустройство Ярославской области дополнительно выделили 110 млн руб
Дополнительно 110 миллионов рублей выделено на благоустройство территорий в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:40
2024-05-15T21:41
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Дополнительно 110 миллионов рублей выделено на благоустройство территорий в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Итоги кампании по выбору территорий для благоустройства, в которой в этом году приняли участие 194 тысячи жителей Ярославской области, в среду подвели на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева, сообщает пресс-служба областного правительства. Глава региона назвал "абсолютным рекордом" число проголосовавших. По его словам, все районы справились с этой задачей, но ряд муниципальных образований показал наиболее высокие результаты. "В Ростовском районе плановые показатели перевыполнены на 220 процентов. За первое место муниципальному образованию будет дополнительно выделено 50 миллионов рублей на благоустройство. Благодарю жителей, организаторов и волонтеров за активность и неравнодушие!", - сказал Евраев. По 20 миллионов рублей за второе и третье места дополнительно получат Рыбинск и Любимский район, 10 миллионов рублей за четвертое место – Рыбинский район, 5 миллионов рублей за пятое место – городской округ Переславль-Залесский. На совещании отмечалось, что объекты, на которые будут потрачены эти средства, предстоит выбрать местным жителям. Голосование и последующее благоустройство проводятся по реализуемому правительством области федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
https://ria.ru/20240514/predpriyatiya-1946018636.html
https://ria.ru/20240513/dorogi-1945743923.html
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

На благоустройство Ярославской области дополнительно выделили 110 млн руб

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Дополнительно 110 миллионов рублей выделено на благоустройство территорий в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Итоги кампании по выбору территорий для благоустройства, в которой в этом году приняли участие 194 тысячи жителей Ярославской области, в среду подвели на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Глава региона назвал "абсолютным рекордом" число проголосовавших. По его словам, все районы справились с этой задачей, но ряд муниципальных образований показал наиболее высокие результаты.
Ростовском районе плановые показатели перевыполнены на 220 процентов. За первое место муниципальному образованию будет дополнительно выделено 50 миллионов рублей на благоустройство. Благодарю жителей, организаторов и волонтеров за активность и неравнодушие!", - сказал Евраев.
По 20 миллионов рублей за второе и третье места дополнительно получат Рыбинск и Любимский район, 10 миллионов рублей за четвертое место – Рыбинский район, 5 миллионов рублей за пятое место – городской округ Переславль-Залесский. На совещании отмечалось, что объекты, на которые будут потрачены эти средства, предстоит выбрать местным жителям.
Голосование и последующее благоустройство проводятся по реализуемому правительством области федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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