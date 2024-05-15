https://ria.ru/20240515/evrokomissiya-1946101350.html

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России - РИА Новости, 15.05.2024

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России

Аналитики Еврокомиссии существенно скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России на этот год в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:25

2024-05-15T12:25

2024-05-15T13:09

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Аналитики Еврокомиссии существенно скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту России на этот год в лучшую сторону, следует из весеннего прогноза ЕК.Так, эксперты считают, что по итогам года российская экономика вырастет на 2,9 процента, тогда как в осеннем прогнозе говорилось о росте на 1,6 процента. Кроме того, ЕК улучшила прогноз роста российского ВВП на 2025 год — предполагается, что он составит 1,7 процента против ожидавшихся осенью 1,6 процента. Инфляция прогнозируется на уровне 6,6 процента в 2024 году и 4,5 — в 2025-м.В прошлом году, по оценке ЕК, ВВП России вырос на 3,6 процента, инфляция достигла 5,9 процента.В апреле Центробанк повысил прогноз роста российского ВВП до 2,5-3,5 процента в этом году (прежняя оценка — 1-2 процента) и сохранил прогноз на 2025 и 2026-й — 1-2 и 1,5-2,5 процента соответственно.

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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, ввп