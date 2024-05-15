https://ria.ru/20240515/evakuatsiya-1946054657.html

Из трех районов Харьковской области эвакуировали почти восемь тысяч человек

Из трех районов Харьковской области эвакуировали почти восемь тысяч человек - РИА Новости, 15.05.2024

Из трех районов Харьковской области эвакуировали почти восемь тысяч человек

Почти 8 тысяч человек эвакуированы из трех районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:11

2024-05-15T09:11

2024-05-15T09:16

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украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Почти 8 тысяч человек эвакуированы из трех районов Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. Накануне Синегубов сообщил, что из приграничных с Россией районов эвакуировано более семи тысяч человек. "Сейчас 2202 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3533 - из Харьковского, 79 - из Богодуховского и 2177 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуирован 7991 человек", - написал Синегубов. Харьковский и Богодуховский районы граничат с Россией на белгородском участке. Десятого мая глава Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

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