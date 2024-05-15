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В Ереване перекроют подъезды к театру, где ожидается выступление Пашиняна - РИА Новости, 15.05.2024
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11:08 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/erevan-1946080108.html
В Ереване перекроют подъезды к театру, где ожидается выступление Пашиняна
В Ереване перекроют подъезды к театру, где ожидается выступление Пашиняна - РИА Новости, 15.05.2024
В Ереване перекроют подъезды к театру, где ожидается выступление Пашиняна
Полиция в Ереване перекроет в среду подъезды и подходы к зданию театра оперы и балета, где на международном экономическом форуме ожидается выступление премьера... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T11:08
2024-05-15T11:08
в мире
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армения
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никол пашинян
армянская апостольская церковь
европейский банк реконструкции и развития
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ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване перекроет в среду подъезды и подходы к зданию театра оперы и балета, где на международном экономическом форуме ожидается выступление премьера страны Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе МВД Армении. Накануне глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников, требующих отставки Пашиняна, собраться в среду у здания театра оперы и балета, где на международном экономическом форуме выступит глава правительства. По его словам, каждый гражданин должен иметь возможность собраться перед зданием оперного театра, чтобы выразить свое несогласие, свой протест "против той стратегии, политики, которая касается незаконного процесса делимитации и демаркации границы". "На основании поступившей из министерства финансов заявки 15 мая с 15.00 до 20.00 (14.00 - 19.00 мск) в целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время международного форума ЕБРР, который пройдет в национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна, будет ограничено транспортное движение и передвижение граждан на улицах, прилегающих к зданию театра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240510/armeniya-1945071463.html
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в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский банк реконструкции и развития, евросоюз
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз
В Ереване перекроют подъезды к театру, где ожидается выступление Пашиняна

Полиция в Ереване перекроет подъезды к зданию театра из-за выступления Пашиняна

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване перекроет в среду подъезды и подходы к зданию театра оперы и балета, где на международном экономическом форуме ожидается выступление премьера страны Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе МВД Армении.
Накануне глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников, требующих отставки Пашиняна, собраться в среду у здания театра оперы и балета, где на международном экономическом форуме выступит глава правительства. По его словам, каждый гражданин должен иметь возможность собраться перед зданием оперного театра, чтобы выразить свое несогласие, свой протест "против той стратегии, политики, которая касается незаконного процесса делимитации и демаркации границы".
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"На основании поступившей из министерства финансов заявки 15 мая с 15.00 до 20.00 (14.00 - 19.00 мск) в целях обеспечения общественного порядка и безопасности во время международного форума ЕБРР, который пройдет в национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна, будет ограничено транспортное движение и передвижение граждан на улицах, прилегающих к зданию театра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреЕреванАрменияАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвропейский банк реконструкции и развитияЕвросоюз
 
 
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