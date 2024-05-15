https://ria.ru/20240515/energomash-1946201370.html

Глава Химок Волошин поздравил НПО "Энергомаш" с 95-летием

Глава Химок Волошин поздравил НПО "Энергомаш" с 95-летием - РИА Новости, 15.05.2024

Глава Химок Волошин поздравил НПО "Энергомаш" с 95-летием

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в торжественном мероприятии в честь 95-летия АО "НПО Энергомаш", он поздравил коллектив с юбилеем,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:00

2024-05-15T17:00

2024-05-15T17:00

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

энергомаш

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в торжественном мероприятии в честь 95-летия АО "НПО Энергомаш", он поздравил коллектив с юбилеем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Химкинское научно-производственное объединение является старейшим предприятием ракетной двигателестроительной отрасли, оно начало работу 15 мая 1929 года. "Качество, надежность и ответственность — все это формируют в первую очередь сами люди. Именно коллектив сегодня является главным капиталом НПО "Энергомаш" и мне очень приятно, что большая часть сотрудников здесь — наши химчане. Впереди у вас — новые масштабные цели. Желаю успеха на звездном пути!" — цитирует пресс-служба Волошина. В рамках торжественной церемонии глава Химок вручил благодарственные письма, почетные грамоты и знаки отличия сотрудникам. Всего наградами были отмечены 20 энергомашевцев. "Научная школа, традиции и ответственное отношение к своим обязанностям во многом помогают воплощать в жизнь важные и уникальные проекты. Наша задача не только сохранить научную и интеллектуальную школу, но также и преумножить эти достижения", — прокомментировал генеральный директор АО "НПО Энергомаш" Игорь Арбузов. За свою историю в стенах НПО "Энергомаш" создали около 60 модификаций жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) как для космических ракет-носителей (РН), так и для боевых баллистических ракет, ставших ракетно-ядерным щитом страны. Так, технические решения 50-х годов прошлого века позволили создать двигатели РД-107 и РД-108 для межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая 4 октября 1957 года вывела первый рукотворный спутник на околоземную орбиту. Эти же двигатели обеспечили успешный полет 12 апреля 1961 года космонавта Юрия Гагарина. Двигатели производства НПО "Энергомаш" обеспечили успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5", который прошел на космодроме Восточный в этом году в преддверии Дня космонавтики. "Ангара-А5" доставила на орбиту малый космический аппарат "Гагаринец".

https://ria.ru/20240429/khimki-1943035304.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), энергомаш