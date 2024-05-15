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Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой - РИА Новости, 15.05.2024
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01:15 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ekonomika-1946027293.html
Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой
Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой - РИА Новости, 15.05.2024
Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой
Президент России Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:15
2024-05-15T01:15
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой РФ. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "За последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой. Правительство, профильные ведомства используют большие массивы данных, современные цифровые платформы и вычислительные сети, охватывающие все отрасли народного хозяйства, всю территорию страны. Будем продолжать эту работу, повышать эффективность долгосрочного планирования, реализации программ и национальных проектов", - говорится в сообщении.
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой

Путин назвал работу по налаживанию управления экономикой РФ колоссальной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой РФ.
Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля.
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"За последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой. Правительство, профильные ведомства используют большие массивы данных, современные цифровые платформы и вычислительные сети, охватывающие все отрасли народного хозяйства, всю территорию страны. Будем продолжать эту работу, повышать эффективность долгосрочного планирования, реализации программ и национальных проектов", - говорится в сообщении.
 
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