https://ria.ru/20240515/ekonomika-1946027293.html

Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой

Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой - РИА Новости, 15.05.2024

Путин отметил проделанную работу по налаживанию управления экономикой

Президент России Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:15

2024-05-15T01:15

2024-05-15T01:15

россия

китай

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что за последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой РФ. Текст интервью президента России Владимира Путина в преддверии государственного визита в КНР китайскому информагентству Синьхуа опубликован на сайте Кремля. "За последние несколько лет была проделана колоссальная работа по налаживанию эффективной системы управления экономикой. Правительство, профильные ведомства используют большие массивы данных, современные цифровые платформы и вычислительные сети, охватывающие все отрасли народного хозяйства, всю территорию страны. Будем продолжать эту работу, повышать эффективность долгосрочного планирования, реализации программ и национальных проектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/suzhdeniya-1926345562.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин