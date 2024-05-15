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Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино - РИА Новости, 15.05.2024
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10:26 15.05.2024 (обновлено: 10:31 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/efimov-1946070488.html
Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино
Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино - РИА Новости, 15.05.2024
Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино
Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Строгино площадью около 4,8 гектара, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:26
2024-05-15T10:31
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Строгино площадью около 4,8 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории в районе Строгино. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 461 миллион рублей. По итогам реорганизации участка создадут более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что территория находится в районе пересечения МКАД с Таллинской улицей и обладает хорошей транспортной доступностью. Ее площадь составляет около 4,8 гектара.Заявки будут приниматься до 14 июня, а сам аукцион запланирован на 21 июня. Начальная цена аукциона составляет 23,3 миллиона рублей. Сообщается, что в торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям. Основное из них – наличие опыта строительства за последние пять лет капитальных объектов в совокупном объеме не менее 4,49 тысячи квадратных метров, что составляет 10% от общего объема строительства в данном проекте КРТ."По проекту на участке планируется построить деловой квартал, где появится почти 45 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь разместятся административно-торговый комплекс и объекты дорожного сервиса", - приводятся слова руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Строгино площадью около 4,8 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории в районе Строгино. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 461 миллион рублей. По итогам реорганизации участка создадут более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Уточняется, что территория находится в районе пересечения МКАД с Таллинской улицей и обладает хорошей транспортной доступностью. Ее площадь составляет около 4,8 гектара.
Заявки будут приниматься до 14 июня, а сам аукцион запланирован на 21 июня. Начальная цена аукциона составляет 23,3 миллиона рублей. Сообщается, что в торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям. Основное из них – наличие опыта строительства за последние пять лет капитальных объектов в совокупном объеме не менее 4,49 тысячи квадратных метров, что составляет 10% от общего объема строительства в данном проекте КРТ.
"По проекту на участке планируется построить деловой квартал, где появится почти 45 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь разместятся административно-торговый комплекс и объекты дорожного сервиса", - приводятся слова руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.
Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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