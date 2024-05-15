https://ria.ru/20240515/efimov-1946070488.html

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино - РИА Новости, 15.05.2024

Ефимов: город выставил на торги право на КРТ участка в Строгино

Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Строгино площадью около 4,8 гектара, сообщил... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:26

2024-05-15T10:26

2024-05-15T10:31

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058056_0:106:2560:1546_1920x0_80_0_0_054b31640b2787dc6027f58c51418e7c.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Москва выставила на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в районе Строгино площадью около 4,8 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город выставил на аукцион право на заключение договора о комплексном развитии территории в районе Строгино. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 461 миллион рублей. По итогам реорганизации участка создадут более 1,1 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что территория находится в районе пересечения МКАД с Таллинской улицей и обладает хорошей транспортной доступностью. Ее площадь составляет около 4,8 гектара.Заявки будут приниматься до 14 июня, а сам аукцион запланирован на 21 июня. Начальная цена аукциона составляет 23,3 миллиона рублей. Сообщается, что в торгах смогут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям. Основное из них – наличие опыта строительства за последние пять лет капитальных объектов в совокупном объеме не менее 4,49 тысячи квадратных метров, что составляет 10% от общего объема строительства в данном проекте КРТ."По проекту на участке планируется построить деловой квартал, где появится почти 45 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь разместятся административно-торговый комплекс и объекты дорожного сервиса", - приводятся слова руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240515/efimov-1946010355.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)