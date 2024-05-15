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Ефимов: у метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории - РИА Новости, 15.05.2024
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14:06 15.05.2024 (обновлено: 15:41 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/efimov-1946012859.html
Ефимов: у метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории
Ефимов: у метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории - РИА Новости, 15.05.2024
Ефимов: у метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории
Около строящейся станции метро "Тютчевская" Троицкой линии московского метрополитена проведут благоустройство 6 гектаров земли, сообщил заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:06
2024-05-15T15:41
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около строящейся станции метро "Тютчевская" Троицкой линии московского метрополитена проведут благоустройство 6 гектаров земли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Работы по благоустройству территории ведут в рамках строительства станции метро “Тютчевская” за счет городского бюджета. Их начали в марте, они затронут около 63 тысяч квадратных метров. В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро. Сейчас ведутся работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В пресс-релизе указывается, что возле “Тютчевской“ планируется уложить около 34 тысяч квадратных метров рулонного газона, высадить деревья и кустарники, организовать цветники и клумбы, установить 135 скамеек, создать велопарковку.На обустраиваемой территории также появятся сеть тропинок для удобства передвижения пешеходов и отстойно-разворотная площадка для наземного транспорта. Кроме того, добавляется в пресс-релизе, в рамках проекта планируется создать две остановки общественного транспорта, оборудованные системами видеонаблюдения и зарядными станциями для гаджетов."Площадь отстойно-разворотной площадки составит более 6 тысяч квадратных метров. Одновременно на ней сможет размеситься до 14 единиц транспорта. На пешеходных дорожках будет выполнено гранитное мощение. Для этого используют гранитные плиты серого и красного оттенка", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро расположена на пересечении внешней стороны 42-го километра МКАД и проектируемого проезда №976 в поселении Мосрентген в ТиНАО.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: у метро "Тютчевская" благоустроят более шести гектаров территории

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около строящейся станции метро "Тютчевская" Троицкой линии московского метрополитена проведут благоустройство 6 гектаров земли, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Работы по благоустройству территории ведут в рамках строительства станции метро “Тютчевская” за счет городского бюджета. Их начали в марте, они затронут около 63 тысяч квадратных метров. В результате появится комфортное место для прогулок и отдыха местных жителей и пассажиров метро. Сейчас ведутся работы по планировке земляного полотна и устройству дождевой канализации, а также уличного освещения", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
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В пресс-релизе указывается, что возле “Тютчевской“ планируется уложить около 34 тысяч квадратных метров рулонного газона, высадить деревья и кустарники, организовать цветники и клумбы, установить 135 скамеек, создать велопарковку.
На обустраиваемой территории также появятся сеть тропинок для удобства передвижения пешеходов и отстойно-разворотная площадка для наземного транспорта. Кроме того, добавляется в пресс-релизе, в рамках проекта планируется создать две остановки общественного транспорта, оборудованные системами видеонаблюдения и зарядными станциями для гаджетов.
"Площадь отстойно-разворотной площадки составит более 6 тысяч квадратных метров. Одновременно на ней сможет размеситься до 14 единиц транспорта. На пешеходных дорожках будет выполнено гранитное мощение. Для этого используют гранитные плиты серого и красного оттенка", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Станция "Тютчевская" Троицкой линии метро расположена на пересечении внешней стороны 42-го километра МКАД и проектируемого проезда №976 в поселении Мосрентген в ТиНАО.
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